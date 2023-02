Evropska tekma Gorenja prekinjena zaradi hudega incidenta #video

Rokometaši velenjskega Gorenje so na povratni tekmi osmine finala evropskega pokala premagali ciprsko ekipo Sabbianco Anorthosis Famagusta s 27:21 (13:11) in se uvrstili v četrtfinale. Prvo tekmo na Cipru so dobili z 31:26. Tekma je bila zaradi izgredov gostujočih navijačev za nekaj časa celo prekinjena.

Velenjčani, ki so v prejšnjem krogu izločili srbski Partizan, so v svoji Rdeči dvorani potrdili odhod med najboljših osem v tretjem najmočnejšem klubskem tekmovanju na evropskih tleh. Potem ko so si na prvi tekmi priigrali lepih pet golov prednosti, so izbranci Zorana Jovičića doma v drugem polčasu dokončno zlomili odpor tekmeca.

Kot so sporočili iz velenjskega kluba, je evropsko tekmo žal zaznamoval incident s strani navijačev ekipe Sabbianco Anorthosis Famagusta. Dvoboj slovenske in ciprske ekipe ni minil ob mirnem dogajanju, po dobrih osmih minutah so prekinili tekmo, ker so neznanci v dvorano vrgli dimno bombo, tako da so morali objekt tudi dobro prezračiti. Ob tem so navijači gostujočega kluba grozili tudi s palicami.



Video: Lukas Kosta Gavriloski







Po prisilnem premoru sta ekipi kazali dokaj izenačeno predstavo, je pa Gorenje v 21. minuti prek Domna Tajnika le prišlo prvič na tekmi do treh golov prednosti (9:6). Na glavni odmor pa je Gorenje neslo dva gola prednosti oziroma skupaj zanesljivih sedem.

Tajnik je v 34. minuti spet poskrbel za najvišjo prednost domačih (16:12), ko pa je Kenan Pajt v 45. minuti zadel za 21:16, je bil član četrtfinala praktično znan. Tajnik je zatem z zaporednima goloma še povečal prednost na 23:16, zaključek tekme je bil tako zgolj formalnost. Največja razlika je znašala osem golov.

Pri domačih je bil s petimi goli najuspešnejši Tajnik, pri gostih pa sta Slovenca Domen Sikošek Pelko in Jaka Špiljak zbrala štiri oziroma tri gole.

Domen Tajnik je dosegel pet zadetkov. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Tekma je bila zelo napeta že od samega začetka, tudi zaradi incidenta njihovih navijačev. Vedeli smo, da bomo kljub izenačenim uvodnim minutam naredili razliko, saj se oni z nami težko kondicijsko kosajo. Mi smo iz minute v minuto stopnjevali ritem, veliko rotirali ter s hitrimi in lahkimi zadetki tekmo končali po naših željah," je domači igralec dejal Matevž Skok.

Njegov soigralec Nejc Hriberšek pa je dodal: "Danes smo odigrali odlično. Vseh šestdeset minut smo bili zbrani tako v obrambi kot v napadu in zasluženo napredovali med najboljših osem ekip. Hvaležen sem trenerju za minutažo in zelo vesel svojega prvega evropskega zadetka."