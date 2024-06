V prihodnji sezoni bo vrata aktualnega prvaka slovenskega rokometnega pokala, RK Trimo Trebnje, branil izkušeni reprezentančni vratar Urban Lesjak, so potrdili na klubski spletni strani. S klubom je sklenil triletno sodelovanje, in sicer do konca sezone 2026/2027.

Pri Trebanjcih mu bosta družbo med vratnicama delala mladi hrvaški reprezentant Tin Herceg ter Alen Skledar, ki okreva po poškodbi kolena.

"Nedvomno se je lepo vrniti domov. Tega sicer nisem imel še v načrtu, vendar me je klub v to prepričal z jasnimi cilji - borba za vse tri lovorike in želja po igranju v EHF evropski ligi," je za klubsko spletno stran dejal izkušeni čuvaj mreže, ki je svojo rokometno pot začel v Celju.

Barve celjskega kluba je branil do sezone 2017/2018, od koder se je podal v najmočnejšo rokometno ligo na svetu, in sicer k nemškemu Hannovru. Član slednjega je ostal do leta 2022. Zadnji dve sezoni je branil vrata aktualnega makedonskega prvaka Eurofarma Pelisterja, zdaj pa se je po šestih letih odločil za povratek v domovino.

Lesjak je bil leta 2017 del uspeha slovenske reprezentance, ko je ta na svetovnem prvenstvu v Franciji segla po tretjem mestu. Do danes je zbral 85 nastopov, v prihodnjih tednih pa ga čakajo priprave za nastop na olimpijskih igrah v Parizu.

Anton Janc, predsednik RK Trimo Trebnje, ni skrival zadovoljstva: "Urban Lesjak je kot aktualni reprezentant Slovenije največja okrepitev kluba v prihajajoči sezoni. S svojimi bogatimi izkušnjami bo povezoval mladostno energijo s preudarnostjo in ekipi nudil mirnost in sigurnost v ključnih trenutkih. Zagotovo bo svoje bogate izkušnje delil tudi z vsemi mlajšimi vratarji v klubu in jim na ta način omogočil še hitrejši napredek."

