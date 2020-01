Slovenci poklapani kot že dolgo ne, a časa za žalovanje ni več

Slovenski rokometaši so v polfinalu evropskega prvenstva izgubili z branilko naslova. Slovenska četa se je na začetku prvega polčasa dobro upirala favoriziranim in prekaljenim Špancem, nato pa je sledil mrk, ki so ga Španci znali več kot dobro izkoristiti, vodili so tudi s šestimi zadetki prednosti. A Slovenci se niso predali, v izdihljajih tekme so se približali le na gol zaostanka, vendar je za kaj več zmanjkalo nekaj časa in tudi športne sreče.

Španci so rešetali slovensko mrežo. Foto: Reuters

"Težko je sploh karkoli reči. Španci so bili v prvem polčasu veliko boljši nasprotnik, v obrambi smo delali ogromne napake, a smo se v drugem polčasu nekako pobrali. Na koncu smo imeli priložnosti za preobrat, a smo jih sami zapravili. Borili smo do zadnjega trenutka in to je glavno. Fantje se niso nikoli predali. Zdaj nam je težko, a zelo hitro nas čaka nov težek boj," je bil po tekmi vidno razočaran selektor Ljubomir Vranješ.

Glavni težavi igra v obrambi in izgubljene žoge

"Na takšen način se v finale ne da," je bil po tekmi izjemno razočaran slovenski kapetan Jure Dolenec. Foto: Reuters V slovenskem taboru po koncu tekme ni bilo razloga za zadovoljstvo, a Španci so si zmago zaslužili. "Na koncu smo jih z obrambo 5-1 presenetil in se jim približali. Pokopal nas je prvi polčas, bil je naravnost katastrofalen, nismo se držali dogovorov in izgubili ogromno žog, pa še obramba je bila katastrofalna. Na takšen način se v finale ne da," je bil po tekmi izjemno razočaran slovenski kapetan Jure Dolenec, ki je bil s sedmimi zadetki prvi strelec srečanja v Stockholmu.

Slovenci so v igri storili občutno preveč napak, izgubili so kar 14 žog, močno pa je šepala tudi igra v obrambi. "Tekmo smo izgubili že v prvem polčasu, ko smo prejeli 20 golov, kar je odločno preveč. Prebijali so jo na vse načine. V drugem polčasu smo zaigrali bistveno drugače. Na koncu nam je zmanjkalo časa za preobrat, tudi sodnika sta malce delala po svoje. Zelo sem razočaran," je povedal Borut Mačkovšek.

"V obrambi nismo naredili tisto, kar smo se dogovorili. V ključnih trenutkih smo izgubili preveč žog, španska zmaga je zaslužena," je po tekmi priznal Blaž Blagotinšek. Časa za podrobno analizo proti tradicionalnim tekmecem na mednarodni sceni zdaj Slovenci nimajo, čim prej se bodo morali regenerirati za izjemno pomembno tekmo, ki jim poleg kolajne na letošnjem evropskem prvenstvu neposredno prinaša tudi nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Egiptu. "Tak je šport, čaka nas nova tekma, naredili bomo vse, da osvojimo kolajno," je odločen Blagotinšek.

Blaž Blagotinšek je dosegel pet golov. Foto: Reuters

V boj za bron

Slovence tako manj kot dan po težkem porazu čaka nova tekma. Slovenski rokometaši so se z Norvežani že pomerili v drugem delu tekmovanja. V Malmöju so v sredo resda slavili vikingi s 33:30, a ta tekma ni imela tekmovalnega naboja. Obe reprezentanci sta nastopili z igralci, ki v dotedanjem delu prvenstva niso igrali veliko. Tokrat bo zagotovo drugače, saj je v igri bronasto odličje.

Slovenijo čaka nov boj z Norveško. Foto: Reuters

Slovenska reprezentanca bo prvič na evropskih prvenstvih in tretjič na vseh velikih tekmovanjih lovila najnižjo stopničko. Dvakrat je za tretje mesto igrala na svetovnih prvenstvih, leta 2013 so bili od Slovencev boljši Hrvati, štiri leta kasneje pa se je Slovenija Hrvaški oddolžila za poraz. Zdaj slovensko izbrano vrsto čakajo Norvežani, ki so v polfinalu odigrali kar 80 minut, saj so tekmo s Hrvati izgubili po dveh podaljških. Norveška na evropskih prvenstvih odličja še nima, pred štirimi leti je bila na Poljskem četrta.