Krimovke začenjajo boj za četrtfinale

Krimovke so redni del najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja, ki se je končal konec februarja, v skupini A sklenile na četrtem mestu. Osvojile so 13 točk po zaslugi šestih zmag, remija in sedmih porazov.

S tem so si ljubljanske rokometašice prislužile dodatne boje za uvrstitev v četrtfinale, kjer se bodo po mesecu premora od lige prvakinj merile s petouvrščeno ekipo skupine B Ludwigsburgom, kjer si kruh služi tudi slovenska reprezentantka Valentina Klemenčič. Nemški klub, ki se je pred letošnjo sezono preselil iz Bietigheima, v lanski izvedbi lige prvakinj pa igral v finalu, je letos zbral povsem enak izkupiček kot Krim Mercator, kar je v skupini B zadoščalo za peto mesto.

Povratna tekma bo prihodnjo nedeljo, 30. marca, ob 14. uri v Hali Tivoli v slovenski prestolnici. Zmagovalno ekipo tega dvoboja v četrtfinalu čaka madžarski Györ, lanske prvakinje.

