Krimovke so se trudile, a ni šlo, v Stožicah slavje Györa

Rokometašice Krima Mercatorja so danes po malo manj kot dvomesečnem premoru zavoljo evropskega prvenstva v Švici in Avstriji ter na Madžarskem odigrale tekmo devetega kroga skupinskega dela lige prvakinj in v Stožicah z 22:27 priznale premoč tradicionalnim mednarodnim tekmicam iz Budimpešte.