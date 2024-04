Slovenske rokometašice so lov na olimpijske igre začele s porazom proti gostiteljici Nemčiji s 25:31. V soboto so na drugem preizkusu proti Paragvajkam pokazale povsem drugačen obraz in visoko nadigrale južnoameriške tekmice.

Nemke so v soboto Črno goro premagale z 28:24 in tako Sloveniji naredile tudi manjšo uslugo v boju za OI, kamor vodita prvi mesti s kvalifikacijskega turnirja.

Po dveh odigranih tekmah v Neu-Ulmu, na enem izmed treh olimpijskih kvalifikacijskih turnirjev, ima Nemčija na vrhu štiri točke, Slovenija in Črna gora po dve, Paragvaj je brez.

Na današnji tekmi s Črno goro tako Sloveniji za preboj v Pariz zadošča že neodločen rezultat po zaslugi visoke razlike v zadetkih, ki so si jo zagotovile proti Paragvaju. Izbranke črnogorskega stratega na slovenski klopi Dragana Adžića so tako v dobrem položaju, da si zagotovijo premierno vstopnico za OI.

Kvalifikacije za olimpijske igre, 3. krog:

Nedelja, 14. april:

Lestvica:

Tekme na turnirju 3, Neu-Ulm: Četrtek, 11. april:

Nemčija : Slovenija 31:25 (17:14)

Črna gora : Paragvaj 30:25 (17:12) Sobota, 13. april:

Nemčija : Črna gora 28:24 (11:7)

Slovenija : Paragvaj 32:14 (17:8)



Nedelja, 14. april:

13.30 Paragvaj – Nemčija

16.00 Črna gora – Slovenija * Na turnir se bosta uvrstili najboljši reprezentanci s turnirja.

