Verjame v svoje delo in varovanke, cilj je četrtfinale

Rokometašice Krima Mercatorja bodo v soboto začele svoje 26. zaporedno sodelovanje v ligi prvakinj. Uvodni tekmec v Stožicah bo Vipers Kristiansand, v skupini A pa so še Metz, Rostov Don, Esbjerg, Ferencvaros, Bukarešta in Bietigheim. Dodobra spremenjena ljubljanska zasedba si kljub velikim spremembam želi v četrtfinale.

"Cilj pred sezono je zagotovo četrtfinale. Pripeljali smo igralke, ki smo si jih želeli, mogoče smo si želeli obdržati kakšno slovensko igralko več, a se to pač ni zgodilo. Toda verjamem v svoje delo in igralski kader in je cilj zagotovo četrtfinale," je na novinarski konferenci dejal trener Krima Uroš Bregar, ki bo imel na voljo precej spremenjeno ekipo.

Med novinkami Krima so srednja zunanja Matea Pletikosić, ki naj bi zapolnila vrzel po odhodu Nine Zulić v Turčijo, krožna napadalka Anna Dobrić, krilna igralka Branka Konatar, srbska reprezentančna vratarka Jovana Risović, francoska desna zunanja rokometašica Oceane Sercien-Ugolin, brazilska levokrilna igralka Samara Vieira in 24-letna rokometašica iz Šempetra pri Novi Gorici Maja Svetik, ki naj bi zamenjala Polono Barič. Pred prvim obračunom je torej malce neznank glede tega, kam sodi Krim. Zato pa v ljubljanskem taboru poznajo vse vrline norveške ekipe.

Nasprotnice dobro poznajo

"Ekipa Kristiansanda je dobro selekcionirana ekipa, večina igralk je norveških reprezentantk. Poznamo skandinavski slog igre z veliko protinapadi in hitrim izvajanjem centra. Ekipo dobro poznamo. V ekipi Kristiansanda je njihova 'železna' Heidi Loke, ki je kljub 37-letom po mojem najboljših treh krožnih napadalk na svetu. Vrnili so tudi zvezdnico Noro Mork, tako da imajo cilj priti na zaključni turnir," je tekmeca predstavil Bregar.

"Mogoče je malce deficita, ker nismo izpeljali načrtovanih močnih pripravljalnih tekem. Toda naša prva naloga bo ta, da se vračamo v obrambo, da se 'stepemo' z njimi." Foto: Krim Mercator

Dodal pa je, da imajo tudi sami svojo računico. "Mogoče je malce deficita, ker nismo izpeljali načrtovanih močnih pripravljalnih tekem. Toda naša prva naloga bo ta, da se vračamo v obrambo, da se 'stepemo' z njimi, da igramo čvrsto in da realiziramo priložnosti, ki si jih bomo priigrali," je poudaril Bregar.

Ljubljančanke, ki bodo kljub prošnjam za dovoljenje obiska zaenkrat igrale pred praznimi tribunami, tokrat čaka nekoliko spremenjen tekmovalni sistem. V skupinskem delu lige prvakinj sta dve skupini s po osmimi ekipami. Vsako ekipo torej čaka 14 tekem. Najboljši dve ekipi iz vsake skupine se bosta prebili neposredno v aprilski četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta pa bodo marca igrale dodatne kvalifikacije za preboj med osmerico. Zaključni turnir četverice pa bo predvidoma konec maja.

V ligi prvakinj bodo sicer od Slovenk nastopale še Ana Gros (Brest), Elizabeth Omoregie, Barbara Lazović (obe Bukarešta), Tjaša Stanko (Metz) in Aneja Beganović (Podravka). Foto: Grega Valančič/Sportida

"Mislim, da se bo ponovilo to, da so najbogatejši tudi najmočnejši klubi"

V ligi prvakinj bodo sicer od Slovenk nastopale še Elizabeth Omoregie, Barbara Lazović (obe Bukarešta), Tjaša Stanko (Metz), Ana Gros (Brest) in Aneja Beganović (Podravka). Ob Brestu in Podravki so v skupini B še Valcea, Györ, Budućnost, Borussia Dortmund, CSKA Moskva in Odense.

"Mislim, da se bo ponovilo to, da so najbogatejši tudi najmočnejši klubi. Razmerje moči bo podobno kot v prejšnjih sezonah. Mogoče, da ni ravno pošteno, da mi igramo pred praznimi tribunami, na Madžarskem pa denimo naj ne bi bilo omejitev za navijače. Kakorkoli, zame je Györ prvi favorit, Rostov z Ano Vjahirevo je močan, a brez nje je to povsem druga ekipa. CSKA še manjka izkušenj, tudi nekoliko spremenjena Bukarešta ima še vedno v svojih vrstah Cristino Neagu. Glede sprememb so največja konstanta prav Kristiansand, Györ in Esbjerg, ki je pokazal napredek že v prejšnji sezoni. Glede francoskih ekip pa bi dodal le Brest s proračunom sedem milijonov evrov, in Metz, kjer so mlade francoske reprezentantke in naša Tjaša Stanko. Francoske ekipe odlikuje agresivna obramba," je še povedal Bregar.

Preberite še: