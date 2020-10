Ponoviti želijo drugi polčas tekme, ki jim je prinesla prvo zmago

Krimovke na evropskem rokometnem prizorišču izkušnje z madžarskimi klubi že imajo, tudi s tokratnim nasprotnikom. Štirikrat so si sobotne tekmice v zadnjem desetletju že stale nasproti, Madžarke imajo boljši izkupiček - tri zmage in poraz, pri čemer so na dveh dvobojih prebile mejo 30 golov. Enkrat so bile z 31:25 boljše tigrice.

Nevarna orožja na obeh straneh

Madžarski FTC ima nekaj strelk, ki izstopajo - Aniko Kovacsics, Antje Angelo Malestein in Zito Szucsanszki. Na drugi strani ima tudi trener Uroš Bregar nekaj orožij - Oceane Sercien Ugolin, Samaro Da Silva Vieira in Mateo Pletikosić. Ta trojka je bila v letošnji ligi natančna že 55-krat. Želja roza obarvanih Krimovk, ki cel mesec v sklopu rožnatega oktobra, mednarodnega meseca osveščanja o raku dojk, nastopajo v tej barvi dresov, je, da ponovijo igro iz drugega polčasa proti Bietigheimu.

Ponoviti igro z drugega polčasa proti Bietigheimu

"Verjamem v to, da nas bo pozitiven val držal naprej. Želim, da na gostovanju ponovimo igro iz drugega polčasa proti Bietigheimu. Ekipa FTC-ja je zelo kvalitetna. Tehnično in taktično so dobro podkovane. Smo pa mi v tem trenutku tekaško bolje pripravljeni in če dodamo še obrambo, kot smo jo prikazali proti Nemkam v drugem delu tekme, se bomo po tekmi lahko spet veselili," je dejal trener Ljubljančank Uroš Bregar.

"Želimo si, da bi v tekmo stopile bolje kot proti Nemkam. Tekmice smo v tem tednu preko videoanalize dobro spoznale, nevarne so v napadu. Naša naloga je, da čim bolj stisnemo v obrambi. Če nam to uspe, nam bo stekel tudi napad," meni Valentina Klemenčič.

