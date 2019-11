Že v 2. krogu pokala veliki derbi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Rokometni zvezi Slovenije so izžrebali pare 2. kroga pokala Slovenije za moške. Že v tem delu tekmovanja se bosta srečala Celje Pivovarna Laško in Riko Ribnica, ki v prvenstvu krojita vrh lestvice.

Obračuna klubov iz elitne slovenske lige bodo v 2. krogu navijači spremljali tudi v Dobovi, kamor bo prišla zasedba iz Škofje Loke, ter v Trebnjem, kjer bodo gostovali Ormožani.

Predviden termin tekem je 18. december.

V žreb se je sicer podalo 29 članskih moštev, ki se jim bodo naknadno pridružili še trije zmagovalci 1. kroga pokalnega tekmovanja. V njem se bodo 4. decembra za napredovanje merili Škerjanc Jadran Hrpelje-Kozina in Sviš Ivančna Gorica, Črnomelj in Butan Plin Izola ter Brežice in Škofljica Pekarna Pečjak.

Pari pokala Slovenije: 1. krog: Sreda, 4. decembra: 19.00 Škerjanc Jadran Hrpelje-Kozina - Sviš Ivančna Gorica (1. par) 19.00 Črnomelj - Butan Plin Izola (2. par) 19.30 Brežice - Škofljica Pekarna Pečjak (3. par)

2. krog: Predvidoma sreda, 18. decembra: Trimo Trebnje - Jeruzalem Ormož Drava Ptuj - LL Grosist Slovan Mokerc Ig - Rudar Celje Pivovarna Laško - Riko Ribnica Škerjanc Jadran Hrpelje-Kozina/Sviš Ivančna Gorica - Krško Moškanjci-Gorišnica - Maribor Branik Kronos - Koper Radeče papir Nova - Krka Ajdovščina - Arcont Radgona Alples Železniki - Grosuplje Herz Šmartno - Dol TKI Hrastnik Ljubljana - Brežice/Škofljica Pekarna Pečjak Dobova - Urbanscape Loka Sevnica - Pomurje Cerklje-Radovljica - Gorenje Velenje Črnomelj/Butan Plin Izola - Slovenj Gradec 2011

