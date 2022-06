Mlade rokometašice ostale brez četrtfinala

Slovenska ženska rokometna reprezentanca do 20 let je na svetovnem prvenstvu do 20 let v Celju izgubila proti Angoli s 25:21 (17:7). Izbranke selektorja Sebastjana Oblaka so si s porazom zaprle vrata v četrtfinale.

Za Slovenijo jei največkrat zadela kapetanka Erin Novak, mrežo je zatresla šestkrat. Poleg nje so se med strelke vpisale še Nena Černigoj, Valentina Tina Klemenčič, Ema Marija Marković, Tjaša Žener in Azra Zulić.

Slovenija bo naslednjo tekmo igrala v torek, 28. junija, ko se bo pomerila s Čehinjami. Tekma se bo začela ob 18.30.

"Vsem je seveda žal za ta poraz, saj bi nam drugačen razplet na stežaj odprl vrata v četrtfinale. Toda potrebno je biti realen. Pred nami je še tekma s Češko, do katere se bomo skušali spočiti in na njej psihološko znova dvigniti. Ob ugodnem razpletu nas še vedno čakajo boji za razvrstitev od 9. do 12. mesta. To bi bil najboljši rezultat slovenske ženske mladinske reprezentance, četudi smo si želeli več. Dekletom nimam kaj očitati. Borile so se, drugi polčas proti Angoli pa je nekaj, zaradi česar lahko dvorano Golovec vsi zapustimo dvignjenih glav," je po tekmi dejal selektor mladih Slovenk Sebastjan Oblak.

Dekleta so se silno silno borila vse do konca, a skromen začetek je odnesel možnost za kaj več. V torek naše rokometašice ob 18.30 čaka še tekma s Češko, nato pa boja za končno razvrstitev od 9. do 16. mesta.

"V tekmo smo se podale močno motivirane. Verjele smo, da lahko konkuriramo Angolkam, kar smo v drugem polčasu tudi pokazale. Na začetku tekme smo bile zelo nervozne. Igra v obrambi nam je nekako stekla, nikakor pa nismo uspele priti do uspešnih zaključkov v napadu. To nas je le še bolj potrlo. V nadaljevanju smo se nekako le uspele pobrati. Mislim, da so se angolske rokometašice naše globlje obrambe kar nekoliko ustrašile. Z njo smo jim namreč preprečile kar precej zadetkov. Morda bi morale tako igrati že prej. Proti Češki upamo na najboljše. Borile se bomo po najboljših močeh," je povedala igralka Tjaša Žener.