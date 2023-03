Ob 16.00 za četrtfinale: "Pokažemo lahko veliko več"

Rokometašice Krima Mercatorja so na prvi tekmi za uvrstitev v četrtfinale lige prvakinj prejšnji vikend v Stožicah premagale Rapid iz Bukarešte (29:24). V romunsko prestolnico so odšle brez strahu, na nedeljski tekmi, ki se bo začela ob 16. uri, pa so odločene, da se uvrstijo med osem najboljših na stari celini.

Ljubljančanke, zmagovalke lige prvakinj v letih 2001 in 2003, v primeru uspeha v četrtfinalu čakajo izjemno kakovostne tekmice iz norveškega Kristiansanda, ki so v minulih dveh sezonah 2020/21 in 2021/22 osvojile najbolj imenitno evropsko klubsko tekmovanje.

Krimovke so na prvi tekmi po "zaspanem uvodu" v nadaljevanju povsem zasenčile papirnate favoritinje iz Bukarešte. Na nedeljski povratni tekmi ne nameravajo braniti "lepega kapitala" iz Ljubljane. Od prve do zadnje minute nameravajo prikazati zrelo in preudarno predstavo ter si izboriti mesto med evropsko elito.

"Verjamem, da lahko v določenih segmentih igre pokažemo veliko več, hkrati pa moramo vedeti, da so imele tudi Romunke teden dni časa za pripravo na povratno tekmo," je dejal Adžić. Foto: Grega Valančič/Sportida "V prvem polčasu smo se morali prilagoditi igri tekmic, ki so bile v tekmovalnem ritmu. Zdaj jih poznamo bolje, vemo, kako se lotiti stvari, ki so nam na prvi medsebojni tekmi povzročale težave. Verjamem, da lahko v določenih segmentih igre pokažemo veliko več, hkrati pa moramo vedeti, da so imele tudi Romunke teden dni časa za pripravo na povratno tekmo. Pripravili smo se najbolje, kar lahko," je pred odhodom v Romunijo dejal 53-letni črnogorski strokovnjak na klopi ljubljanske ekipe Dragan Adžić.

V ljubljanski ekipi sta bili na prvi tekmi najbolj učinkoviti Tjaša Stanko in Črnogorka Jovanka Radičević, ki sta dosegli po osem golov, izkazala pa se je tudi brazilska vratarka Barbara Arenhart z 18 obrambami. Ljubljančanke so sijajno predstavo prikazale v obrambi, saj so napadalno usmerjeni zasedbi iz romunske prestolnice dopustile, da so dosegle le 24 golov.

Kdo še v četrtfinale?

Poleg romunsko-slovenskega klubskega obračuna so na sporedu še tri tekme za uvrstitev v četrtfinale. Madžarski Ferencvaros je tudi v drugo gladko premagal črnogorsko Budućnost in si zagotovil napredovanje. Danski Odense je levji delež na poti do četrtfinala opravil že na prvi tekmi, ko je v gosteh premagal norveški Storhamar s 30:22, doma pa je bilo nato neodločeno 30:30. Druga danska ekipa Esbjerg bo povratno domačo tekmo proti francoskemu Brestu začela s prednostjo treh golov (28:25).

V četrtfinalu so že uvrščeni Kristiansand, francoski Metz, romunska Bukarešta Elizabeth Omoregie in madžarski Györ Ane Gros. Prve četrtfinalne tekme bodo 29. in 30. aprila, povratne pa 6. in 7. maja. Zmagovalke se bodo uvrstile na zaključni turnir, ki bo 3. in 4. junija v Budimpešti.

Liga prvakinj, osmina finala, povratne tekme:

Sobota, 25. marec:

Nedelja, 26. marec: