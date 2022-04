Krimovke odločno po četrtfinale

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rokometašice Krima Mercatorja bodo danes ob 16.00 odigrale povratno tekmo končnice lige prvakinj. Na prvi tekmi v Hali Tivoli so bile slovenske prvakinje boljše s 33:26.

Okrepljene Krimovke - pred kratkim je vodstvo ljubljanskega kluba v svoje vrste zvabilo dve kakovostni igralki iz Rusije, slovensko zvezdnico Ano Gros iz moskovskega CSKA, tik pred današnjo tekmo pa še črnogorsko krožno napadalko Tatjano Brnović iz Rostova na Donu - so na prvi tekmi na kolena položile tradicionalne mednarodne tekmice in naredile velik korak proti četrtfinalu. Kot so v taboru slovenskih prvakinj povedali pred povratnim obračunom, bodo tudi tokrat igrali na zmago.