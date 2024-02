Krimovke v boj za napredovanje

Rokometašice Krima Mercatorja bodo ob 18. uri odigrale zadnjo tekmo skupinskega dela lige prvakinj. V domači dvorani v Stožicah se bodo pomerile s poljskim Zaglebie Lubinom in lovile potrditev uvrstitve med najboljših 12 ekip.

Krimovke so po 13. krogu z 11 točkami na petem mestu skupine B. V vodstvu sta francoski Metz in Esbjerg z 20 točkami, danski Ikast jih ima 19, norveški Vipers Kristiansand 15, madžarski Ferencvaros je zbral deset, romunski Rapid iz Bukarešte devet, poljski Lubin pa je brez točk.

Popotnica slovenskih predstavnic za zadnjo tekmo ni najboljša, saj so v nizu dveh zaporednih porazov proti Esbjergu in Ikastu. Še slabše gre Lubinu, ki doslej še ni osvojil niti točke, a je v 2024 precej dvignil raven igre. V zadnjih dveh krogih je namučil tako Rapid Bukarešto (21:24) kot Kristansand (24:28) in tudi v Ljubljano ne bo prišel z belo zastavo.

Krim je prvo tekmo skupinskega dela odigral prav proti Lubinu 9. septembra lani in ga v gosteh visoko premagal s 36:18. Začetek sezone je bil za Krim sijajen, nato pa so v kader posegle poškodbe. Tudi po reprezentančnem premoru se rezultatsko ni veliko spremenilo.

Ljubljančanke si posledično še niso zagotovile napredovanja. V primeru poraza in zmage Ferencvarosa ter Rapida bi še lahko padle na sedmo mesto, a je scenarij malo verjeten. Ferencvaros namreč v soboto gostuje pri Metzu, Rapid pa dan kasneje gosti Esbjerg, tako Metz kot Esbjerg pa se z Ikastom na daljavo borita za prvi dve mesti, ki neposredno peljeta v četrtfinale.

Ekipe od tretjega do šestega mesta sredi marca čakata dodatni tekmi za preboj med osem s tekmicami iz skupine A.

Rokometna liga prvakinj, 14. krog:

Sobota, 17. februar

Nedelja, 18. februar

Lestvici: