Tesna zmaga za Slovan, Celjani brez spodrsljaja

V državnem rokometnem prvenstvu se je začela druga polovica rednega dela tekmovanja. V sredo so na tekmi 12. kroga rokometaši Celja Pivovarne Laško s 35:32 premagali Jeruzalem Ormož. Veliko težje so v petek do zmage prišli rokometaši LL Grosist Slovana, Slovenj Gradec so premagali s 24:23. Trimo Trebnje pa je bil na drugi petkovi tekmi s 35:27 boljši od Ivančne Gorice.

Celjani so pričakovano odločneje začeli tekmo in imeli že v prvih 15 minutah nekajkrat dva in tri zadetke naskoka. Luka Perić je med 15. in 17. minuto dosegel tri gole ter prednost povečal na 12:8. Tadej Mazej je s svojima zaporednima zadetkoma prednost še povečal na 14:9, Perić, Alex Bognar in Mai Marguč pa so poskrbeli za že velikih 17:9, v prvem delu pa so celjski rokometaši vodili tudi za devet golov, toliko kot ob glavnem odmoru.

Na uvodu drugega dela so si Celjani priigrali že +10, tako da je bilo nadaljevanje bolj ali manj formalnost. Utrip je sicer gostom malce dvignil nalet domačih, ki so v 48. minuti prepolovili zaostanek, v 54. pa je Staš Krabonja zadel še za 28:31. Bližje pa Celjani domače ekipe niso spustili.

Foto: Aleš Fevžer Slovan je po deseti zmagi znova zasedel vrh razpredelnice. A bojeviti tekmeci iz Slovenj Gradca so domače rokometaše skozi celotno tekmo ogrožali in bili celo na pragu velike zmage, v izdihljajih tekme pa so ostali praznih rok. Zmagoviti gol za Kodeljevčane je po domiselni akciji in cepelinu dosegel rekonvalescent Jaka Malus za končnih 24:23.

Izbranci domačega trenerja Uroša Zormana so bili na pragu drugega poraza, v končnici pa so se le izvili iz neprijetnega položaja. V 54. minuti so po golih Kristjana Eskiričića in Davida Svečka zaostajali za dva gola (21:23), tolikšen primanjkljaj je bil tudi v 57. minuti (21:23). Ljubljančani so po golih Tarika Mlivića in Malusa v 59. minuti izenačili na 23:23, 41 sekund pred koncem dvoboja pa je gostujoči trener Žiga Lesjak zahteval minuto odmora. Strel Eskiričića je domači vratar Nebojša Bojić ubranil, deset sekund pred koncem dvoboja pa je minuto odmora zahteval tudi Zorman. Njegovi varovanci so se držali dogovora, z golom Malusa v zadnji sekundi pa tudi osvojili obe točki.

V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Malus s šestimi goli, Bojić pa je zbral 13 obramb. Eskiričić je za goste dosegel šest golov, vratar Čudić pa je zaustavil 14 strelov.

Obračun dolenjskih prvoligašev se je končal z zmago Trebanjcev. Izbranci gostujočega trenerja Aleksandra Polaka so bili v prvem polčasu povsem enakovredni papirnatim favoritom iz Trebnjega, ki so v drugem povsem zagospodarili na igrišču in osvojili načrtovani točki. V začetku drugega polčasa so povedli za šest golov (22:16), v nadaljevanju pa lokalne tekmece vseskozi držali na varni razdalji. Največ so vodili za osem golov (33:25 in 35:27). Pri gostiteljih je bil najbolj učinkovit Darko Cingesar z osmimi, pri gostih pa Lun Ključanin s šestimi goli.

