Krimovke za konec še k evropskim prvakinjam

Pred koncem glavnega dela lige prvakinj

Rokometašice Krima Mercatorja bodo v soboto ob 17.30 igrale zadnjo tekmo v glavnem delu lige prvakinj. Čaka jih gostovanje pri evropskih prvakinjah, igralkah madžarskega velikana Györa. Trener Krima Uroš Bregar si želi, da njegove igralke prikažejo dobro igro in so tekmicam čim bližje.

Krimovke so v zadnjem evropskem nastopu doma izgubile proti ruskemu Rostovu. Foto: Urban Urbanc/Sportida

"Še zmeraj smo pod vtisom zadnje tekme. Želeli smo si prikazati boljšo igro. Prvih 15 minut smo delovali dobro, bili blizu, kasneje smo se zaleteli v zid, ki mu lahko rečem Rostov. Pokazal je svojo kakovost in je zasluženo zmagal. Zdaj nas čaka evropski prvak Györ, ena najboljših zasedb v Evropi. Želim si, da bi odigrali dobro, se pokazali v lepi luči, pokazali mladost, hitrost, predrznost in da bi bili tekmecu čim bližje," so želje Uroša Bregarja.

Györ še močnejši od Rostova

Uroš Bregar se na Madžarsko ne odpravlja z belo zastavo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Strateg Krima, ki je v glavnem delu lige prvakinj vknjižil zmago in neodločen izid in je peti na lestvici skupine 1, je poudaril, da se kljub zavedanju, kako močan je Györ, na Madžarsko ne odpravljajo z belo zastavo.

"Vemo, da je Györ še močnejši od Rostova. Pri napovedih bomo tokrat bolj skromni. Kot trener si želim, da bi moje varovanke odigrale zelo dobro tekmo."

Večjih zdravstvenih težav v ljubljanski zasedbi ni, nekaj jih ima le Elizabeth Omoregie. "Liza je proti Rostovu dobila udarec v palec, včeraj proti Zagorju je igrala samo obrambo, le na začetku v napadu. Videli smo, da ne more. Želimo si, da bi jo pripravili do sobote," je pojasnil Bregar.

Elizabeth Omoregie je na tekmi proti Rostovu dobila udarec v palec. Foto: Urban Urbanc/Sportida

S tem, ko se evropska sezona za Krim Mercator končuje, je vodstvo kluba z mislimi že v prihodnji. V sredo je sporočilo, da se v prihodnji sezoni v Ljubljano seli nadarjena makedonska igralka Sara Ristovska. Članica izvršilnega odbora Krima Deja Doler Ivanović je razložila, da se vodstvo pogovarja tudi z drugimi članicami letošnje ekipe. "Želimo obdržati jedro ekipe in dodati eno ali dve igralki," je povedala.

Sobotno tekmo bosta sodila Makedonca Dimitar Mitrevski in Blagojče Todorovski.