Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja v nedeljo ob 14. uri v dvorani Tivoli čaka nov evropski izziv. V Ljubljano prihaja stari znanec, madžarski Ferencvaros, Krimovke pa se po dobri predstavi na minuli tekmi na Danskem v četrtem krogu nadejajo prvih točk v sezoni.

Po prvih treh krogih najelitnejšega evropskega tekmovanja so ljubljanske rokometašice še brez točk, zadnja predstava proti Ikastu pa ekipi vliva optimizem pred nadaljevanjem sezone.

Po dobri predstavi na Danskem zrasla samozavest

Žiga Novak o Ferencvarosu. Neznank ni, gre za vrhunske igralke, zvezdnice evropskega rokometa. Foto: Krim Mercator "Ekipa je na Danskem prikazala boljšo igro oziroma predvsem boljši obraz, na žalost se z rezultatskega vidika to ni poznalo. Igra pa kaže, da smo na pravi poti, da imamo v sebi dovolj dovolj kakovosti in znanja za borbo s tekmeci v skupini. Glede na videno v Ikastu so osnove tam, kjer morajo biti, v nadaljevanju pa so podrobnosti tiste, ki delajo rezultatsko razliko. Upam, da bomo na prihodnjih tekmah prikazali vsaj takšno igro oziroma jo še nadgradili," je uvodoma na novinarski konferenci povedal glavni trener Žiga Novak.

Naslednji tekmec iz Budimpešte ni neznanka, gre za močno ekipo. "Neznank ni, gre za vrhunske igralke, zvezdnice evropskega rokometa. Premorejo veliko kakovost, imajo veliko dolžino klopi. Od tekme pričakujemo vsaj to, kar smo pokazali na Danskem, mogoče s kakšno nadgradnjo. Če orišem, to pomeni, da se od prve sekunde na igrišču z njimi borimo, 'tepemo', jim poskušamo vsiliti svojo igro, implementiramo obrambne in napadalne taktične zamisli še malo bolj v potankosti ter jih s tem presenetiti," je o načrtih za nedeljsko predstavo dejal Novak.

"S Ferencvarosem želimo vso tekmo držati korak, se do do zadnjega žvižga boriti za to, da bi dosegli svoje prve točke v sezoni," je sklenil trener in dodal, da večjih zdravstvenih težav v ekipi ni, tako da bo lahko ta teden računal na vse igralke.

"Vzdušje v ekipi je dobro, bodrimo se in skušano napredovati"

Nina Zulić: Čaka nas težka tekma z ekipo, s katero se srečujemo vsako leto. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Ena od njih je Nina Zulić, ki kljub temu, da na uvodnih treh tekmah rezultati niso bili na želeni ravni, poudarja, da je vzdušje v ekipi dobro. "Čaka nas težka tekma z ekipo, s katero se srečujemo vsako leto. Ima zvezdnice, ki že dolga leta igrajo na najvišji ravni. Naša priprava je takšna kot vsak teden, skušamo se čim bolj zbrano pripraviti na njihove igralke, da bomo lahko zaustavile njihove napade," je uvodoma dejala Zulić in dodala: "Vzdušje v ekipi je dobro, bodrimo se in skušano napredovati tako individualno kot ekipa. Samo to nas lahko pripelje do želenega rezultata."

Kot je razkrila 29-letna igralka, si želijo v nedeljo razveseliti domače navijače. "Spet bomo igrale doma in prvenstveno bi si želela, da pokažemo drugačen obraz, da pokažemo še večjo borbenost in v vseh 60 minutah čim bolj 'pariramo' tekmicam. Mislim, da bi lahko z njimi odigrale dobro tekmo in razveselile naše navijače."

Tudi njena danska soigralka Sofie Bardum deli njeno mnenje. "Menim, da je Ferencvaros res dobra ekipa, vendar jo po mojem mnenju lahko taktično nadigramo."

V nedeljo bodo v klubu tudi slovesno pospremili športno upokojitev Alje Vagarić, obenem pa bodo obe domači tekmi v sodelovanju z združenjem Europa Donna namenili tudi osveščanju o raku dojk.