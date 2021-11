Krimovke odhajajo v Moskvo, kjer jih čaka razigrana Slovenka

Moskovčanke so se preteklo sezono v ligi prvakinj prebile vse do zaključnih bojev najboljše četverice. Ena od ovir na njihovi poti je bila tudi ekipa Krima Mercatorja, s katero so se srečale v osmini finala.

Tigrice so bile v začetku marca boljše za pet zadetkov (25:20), ko sta največ zadetkov za zmago prispevali Oceane Sercien Ugolin (šest) in Nataša Ljepoja (pet), na povratnem obračunu so slavile Rusinje (27:21). V nadaljevanje tekmovanja se je zaradi boljšega skupnega seštevka obeh tekem prebila zasedba CSKA. V konkurenci ekip stare celine so na koncu zasedle nehvaležno četrto mesto.

Ana Gros zadeva kot za stavo tudi v dresu CSKA

Slovenske prvakinje so v prejšnji evropski sezoni v osmini finala lige prvakinj izpadle prav proti Moskovčankam. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Rusinje so v tej sezoni evropskega tekmovanja na petih tekmah zbrale tri zmage in dva poraza. Nazadnje so dobile obračun proti aktualnim prvakinjam iz Kristiansanda in zabeležile poraz proti danskemu klubu Odense. Trenutno v skupini B zasedajo peto mesto.

Ekipo CSKA večinoma sestavljajo domače igralke, pomembna okrepitev tekoče sezone je Ana Gros, slovenska reprezentantka in najboljša strelka lige prvakinj v sezoni 2020/21. Velenjčanka je v minuli sezoni v majici francoskega Bresta dosegla 135 zadetkov. Do zdaj je za aktualne ruske prvakinje zaigrala na dveh evropskih tekmah in dosegla 16 zadetkov.

Poleg Slovenke so nevarne tudi domačinke. Karina Sabirova je v tekoči sezoni dosegla že 20 zadetkov, 18 sta jih dodali Antonina Skorobogatčenko in makedonska rokometašica na poziciji desnega krila, Sara Ristovska.

Trenerka Krima opozarja na zadnjo linijo tekmic

Nataša Derepasko je na trenerskem stolčku nasledila Uroša Bregarja. Foto: Krim Mercator "Na vseh pozicijah imajo kakovostne igralke, pomembno bo predvsem, da zaustavimo njihovo zadnjo linijo," je na današnji novinarski konferenci, ki je potekala prek spleta, razmišljala trenerka Nataša Derepasko, ki je pretekli teden izkoristila za fizične priprave, po tekmi domačega prvenstva pa je prišla na vrsto taktika.

"Moramo biti borbene v obrambi, igrati na dolge napade ali skušati preko protinapadov doseči lahke zadetke." Derepaskova, dolgoletna igralka kluba, je konec oktobra na mestu glavne trenerke nasledila Uroša Bregarja.

Krimovke upajo na boljše rezultate v ligi prvakinj. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Želele bi ponoviti prvi polčas proti Vipersu," so želje igralk z Allison Pineau na čelu. "Z dinamično igro in borbenostjo bomo skušale osvojiti nove točke. Čaka nas težko gostovanje, a osredotočene smo nase in na svojo igro. Verjamemo vase, v to, da se bo rezultat slej kot prej obrnil tudi nam v prid."

Ekipa na pot potuje v soboto zjutraj preko Zagreba. Zvečer jih čaka krajši trening v Odbojkarski areni Dynamo, v nedeljo pa boj za sedmi komplet točk v sezoni.