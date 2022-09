Za uvod v sezono zmaga Krke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V četrtek se je začela nova sezona 1. ženske rokometne lige. Uvodni dvoboj sta igrali ekipi Krke Novega mesta in Velenja. Gostiteljice so izkoristile prednost domačega terena, zmago so slavile s končnim rezultatom 28:24.