Krimovke so se z zmago nad Litijo še utrdile v vodstvu

Krimovke so vknjižile a19. zmago sezone državnega prvenstva. Foto: Vid Ponikvar

Ponedeljek v 1. ženski rokometni ligi je prinesel dve zaostali tekmi. Rokometašice Krima Mercatorja so s 35:25 premagale Litijo in se še utrdile na prvem mestu, Žalčanke pa so po zmagi nad Koprom še nekoliko ušle najbližjim tekmicam, Celjankam.