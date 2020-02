Celje v pričakovanju katalonskega velikana

Naslednjega tekmeca so Celjani predstavili z izbranimi besedami in poudarili tradicijo, ki spremlja dvoboje rumenih in modro-rdečih: v Celje se Barca vrača po devetih letih, nazadnje je v Sloveniji gostovala leta 2011. V seštevku evropskih dvobojev so sicer boljši Katalonci, ki vodijo z 9:4 v zmagah. Zadnjo so dosegli v tej sezoni, ko so na prvi medsebojni tekmi 21. septembra dobesedno povozili nasprotnike in slavili s kar 45:21. Pred tem pa sta se ekipi nazadnje pomerili v sezoni 2010/11, ko sta obe tekmi pripadli Barceloni.

Barcelona je tudi velik favorit nedeljske tekme. V celjskem taboru se zavedajo, da k njim prihaja vodilna ekipa, ki je na poti, da tudi osvoji prvi mesto v skupini. Celjani imajo po drugi strani dva kroga pred koncem tri točke naskoka pred tekmecema (Zagreb in Elverum), ki bi jim še lahko preprečila nastop v osmini finala, tako da se nadejajo, da se bo končnica rednega dela razpletla po njihovih željah.

Barcelona ima v skupini A trenutno na prvem mestu 22 točk, dve več kot Pick Szeged, ki pa ima že tekmo več, tretji je pariški PSG z 18 točkami.

"Prikazati moramo najboljšo predstavo"

"Imamo mlado ekipo, vendar pridobivamo izkušnje, na Danskem smo videli, da nam še manjkajo. Barcelona je nov izziv, dvorana bo polna, doma igramo drugače kot v gosteh, ko navijači igralcem dajo dodaten elan. Prikazati moramo najboljšo predstavo, željo, borbo," je na današnji novinarski konferenci dejal trener Tomaž Ocvirk.

Kot je dodal, igro Barcelone v celjskem taboru poznajo. "Igrajo zelo hitro, malo napadajo na postavljeno obrambo, hitro dosegajo zadetke, nevarni z vsakega položaja. Moramo biti na najvišji ravni, da nam bo ob pomoči publike to uspelo."

Ob tem še ocenjuje, da se Celje mora osredotočiti predvsem na svojo igro. "Obrambo igramo dobro, v napadu pa nismo tako sproščeni, kar se nam pozna v številu napak in zaključkih akcij. Hkrati imamo nekaj težav s poškodbami, veseli pa dejstvo, da to izkoriščajo tisti, ki dobijo priložnost, kot Vujović v vratih in Cokan na krilu, kar je pomembno za prihodnost in širino," še dodaja celjski strateg.

Vratar Vujović izkoristil priložnost

Vratar Miljan Vujović je dobil priložnost na zadnjih dveh tekmah in zbral 36 obramb. "Na vsako tekmo se s soigralci pripravimo stoodstotno in če dobim priložnost, jo poizkušam kar najbolje izkoristiti. Seveda pa smo ekipa in pomembne so skupne predstave, zato upam, da nadaljujemo tako tudi v naprej. V nedeljo bomo morali biti na najvišji ravni," pred tekmo napoveduje vratar Celjanov.

Pred tekmo z Barcelono so v predprodaji vstopnice navijači pridno kupovali, tako da se v celjskem klubu nadejajo, da bo dvorana morda prvič v sezoni tudi razprodana. Celjska zasedba je trenutno na šestem mestu v svoji skupini in ima lepe možnosti, da se prebije v osmino finala; slovenske prvake po nedeljski tekmi tri dni pozneje čaka še zadnji krog prvega dela s tekmo v gosteh pri Flensburgu.