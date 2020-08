Ambros Martin zapustil Rostov-Don

"To je bila težka odločitev. V Rostovu sem se zelo dobro počutil, za menoj sta dve čudoviti sezoni, a sem se odločil, da bom v naslednjem obdobju več časa preživel s svojo družino. To je tudi edini razlog za moj odhod iz Rostova," je med drugim dejal Martin, ki je med letoma 2012 in 2018 vodil madžarski Györ in z njim kar štirikrat zmagal v evropski ligi prvakinj.

Rostov-Don se je pod vodstvom Martina v sezoni 2018/19 prebil v veliki finale lige prvakinj, kjer je po hudem boju klonil proti Györu s 24:25.

Sezona 2019/20 je bila odpovedana po marčevskem izbruhu pandemije novega koronavirusa.