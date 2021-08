20 let od velikega uspeha slovenskih prvakinj

V ligi prvakinj je krimovke takrat najprej čakal čakal Spartak Kijev, ki so ga Ljubljančanke dvakrat suvereno premagale. Najvišjo zmago v prvem delu sezone so zabeležile proti španski ekipi Mular L'Eliana Valencia, ko so zmagale kar z enajstimi zadetki razlike (30:19). Z madžarskim Györi Graboplastt ETO so si obakrat razdelile točke.

V četrtfinalu so na povratni tekmi za dvanajst golov (29:17) nadigrale Larvik, uspešno pa so preskočile tudi Budućnost. V finalu so premagale še danski Viborg, potem ko so v gosteh igrale neodločeno, doma pa zmagale s 25:19.

Krim Eta Neutro Roberts, generacija 2000/01: Strokovno vodstvo: Tone Tiselj-glavni trener, Robert Beguš-pomočnik trenerja, Blažo Marojević-fizioterapevt, Marjan Doler-vodja ekipe Igralke: Olga Čečkova, Mihaela Bobocea, Tanja Dajčman, Natalija Derepasko, Luminuta Hutupan, Deja Doler, Inna Dolgun, Anja Frešer, Vesna Horaček, Branka Jovanović, Agnieszka Matuszewska, Branka Mijatović, Maja Mitrović, Tanja Oder, Sergeja Stefanišin. Vodstvo kluba: Zoran Janković - predsednik, Damijan Janković - direktor, Tina Bogovič - sekretarka

Serijski slovenski prvak Krim je sicer v sezoni 2002/03 ponovil uspeh in še drugič pokoril Evropo. Ob tem je še trikrat igral v finalu elitnega evropskega tekmovanja, v katerem si tudi v novi sezoni, za katero je pripeljal nekatere zveneče okrepitve, želi poseči med najboljše.

Predsednik Rokometne zveze Slovenije Franjo Bobinac je ob tej priložnosti ljubljanskemu klubu podelil letošnje priznanje za odličnost, ki ga RZS enkrat letno podeli posameznikom, posameznicam ali klubom, ki so nase opozorili z uspešnim delom na rokometnem področju. Prvo tovrstno priznanje je leta 2020 dobilo Celje Pivovarna Laško.

