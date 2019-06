Zažigajte s kopalkami iz odpadne plastike

Oglasno sporočilo

Količino odvržene plastike v oceanih lahko zmanjšamo tudi z uporabo kopalk, narejenih iz reciklirane plastike.

Plastične steklenice, vrečke in majhni plastični delci se dan za dnem nalagajo v oceane. Po trenutnih ocenah vsako leto več kot 12 milijonov ton plastike, ki jo dnevno uporabljamo in zavržemo, konča v morju.

Uporaba steklenic za večkratno uporabo, izogibanje plastičnim vrečkam, organiziranje piknikov brez gore plastičnih krožnikov in jedilnega pribora – nasvetov za bolj odgovorno ravnanje do okolja je ogromno. Na zmanjšanje količin odvržene plastike v oceanih lahko vplivamo tudi z uporabo oblačil, tudi kopalk, narejenih iz te odvržene plastike.

Korak k čistejšim oceanom

Iz plastike, ki jo lokalne skupnosti s pomočjo fundacije Parley School zbirajo na onesnaženih plažah, so narejene kopalke, oblačila za trening, tenis in drugi kosi iz kolekcije Adidas Parley. Plastika je predelana v surovino, iz katere so izdelane visokokakovostne kopalke, prijazne tako do vaše kože, kot tudi do okolja. Kolekcija Adidas Parley, ki vključuje tudi športna oblačila za trening in športno obutev, uteleša nekaj dobrega, boj za čiste oceane in našo prihodnost. Z nošenjem izdelkov, narejenih s pomočjo recikliranja, lahko vsak posameznik stori majhen korak na poti k čistejšim oceanom.

Do čistih oceanov z Intersportom

Intersport, ki letos praznuje 20. rojstni dan, se zavzema za odgovorno ravnanje do okolja. Prav zato na svoje prodajne police uvršča vedno več tovrstnih, trajnostno naravnanih izdelkov. Kopalke iz kolekcije Parley tako lahko najdete v večjih Intersport trgovinah (BTC in Šiška) in v njihovi spletni trgovini.

S kopalkami Adidas Parley, ki so narejene iz odpadne plastike v oceanih, plavate novim dosežkom naproti. Prednosti teh kopalk so klasičen kroj, sodobna zasnova in hitro sušeč material. Z njimi pa poskrbite tudi za okolje. Pridružite se globalnemu gibanju za čistejše oceane in poskrbite, da bomo v čistem morju lahko plavali tudi v prihodnje. Več informacij: https://www.intersport.si/zones/adidas-parley/

Naročnik oglasne vsebine je Intersport.