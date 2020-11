Za vrhunsko rekreacijo ni nobenih ovir

Naše telo nam bo zelo hvaležno, če se ne bomo ozirali na izgubljeno priložnost in bomo telesno aktivnost vzeli v svoje roke. V obdobju, ko smo večino časa zaprti v notranjih prostorih in zaradi tega še bolj izpostavljeni različnim okužbam, se moramo še toliko bolj zavedati, kako pomembno je redno gibanje. Če je le mogoče na svežem zraku, če nam ta možnost vseeno ne ugaja, pa si poskušajmo doma urediti kotiček, kjer bomo lahko neovirano vadili. Ne potrebujemo veliko – nekaj kvadratnih metrov bolj ali manj zasebnega prostora, nedrsečo podlago, glasbeno spremljavo, nekaj uteži ali kar domačo fitnes napravo za zahtevnejše rekreativce. Tako bomo tudi mi sledili trendu, ki je na področju rekreacije vedno bolj priljubljen – vadba postaja individualizirana. Vsaj za nekaj časa sledimo temu trendu tudi mi.

Domači fitnes center

V času zaprtja fitnes centrov in drugih vadbenih objektov, kjer so ponujali najrazličnejše vadbe za vsak okus, moramo razmisliti, kje in kako bomo poskrbeli za svoje dobro počutje. Odgovor je na dlani – to lahko naredimo kar doma. V nekaj korakih si lahko ustvarimo celovit fitnes center, kar nam bo zelo koristilo tudi sicer, saj bomo precej privarčevali na račun mesečnih vstopnic in članarin. Poleg tega smo v domačem fitnes centru veliko varnejši pred različnimi okužbami.

Da bomo lahko čim prej začeli poskakovati, premetavati uteži ali izvajati raztezne vaje, poiščimo dovolj velik prostor, da bomo lahko sproščeno vadili. Visoko intenzivna vadba zahteva malce več prostora kot izvajanje joge ali pilatesa. Če se navdušujemo nad dvigovanjem uteži, pa bomo verjetno potrebovali kar svojo telovadno sobico, kjer bo nekaj prostora namenjenega tudi shranjevanju pripomočkov.

Izberite svoje fitnes naprave

Ne glede na to, za kakšno vadbo se odločimo, bomo potrebovali primerno podlago, ki jo sicer uporabljamo za jogo in raztezne vaje, na njej pa lahko izvajamo različne poskoke. Če radi delamo z lastno težo, bomo na spletu našli ogromno vadbenih programov, ob katerih nam res ne bo dolgčas. Če bi radi vaje z lastno težo malce popestrili, si priskrbimo različne uteži ali kar komplet za izvajanje vadbe z vojaškim pridihom, t. i. "boot camp" vadbe. V hladnih dneh nas bo ta vadba dobro ogrela in nas pripravila na vsakodnevne izzive.

KingsBox vadbeni paket Boot Camp:

Utež KingsBox Kettlebell je litoželezna in prebarvana v črno, kar jo dodatno ščiti pred zunanjimi dejavniki in ji daje prefinjen videz.

Medicinska žoga KingsBox SlamBall je odličen pripomoček za različne vrste treningov, od funkcionalnih do rehabilitacijskih vadb.

Žoga Cannon Wall Ball je neodbojna, izdelana iz kakovostnega umetnega usnja, kar zagotavlja odličen oprijem in dolgo življenjsko dobo.

Kolebnica KingsBox Triple Under je nastavljiva, z aluminijastimi ročaji in hitrim, v plastiko oblečenim kablom.

Podloga KingsBox AB Mat podpira hrbet med izvajanjem vaj za krepitev trebušnih mišic ter preprečuje vnetja in bolečine v hrbtu.

Ljubitelji različnih vadbenih pripomočkov za celostno vadbo bodo z veseljem vadili na večnamenskih orodjih za domači fitnes ter različnih veslaških napravah, ki krepijo mišice ramenskega obroča, trebušne in stegenske mišice ter mišice hrbta. Podobno učinkoviti so eliptični trenažerji, ki okrepijo celotno telo.

Tunturi fitnes naprava HG60 je večfunkcijska naprava, ki je nekaj posebnega zaradi "leg press vaje", ki je podobne fitnes naprave ponavadi nimajo.

Naprava je narejena tako, da imajo njeni kabli visoko natezno silo in fleksibilnost. To pomeni, da boste, tudi če delate le z desetimi kilogrami teže, imeli večji upor kot pri slabših fitnes napravah.

Ena utežna ploščica ima sedem kilogramov.



Kratki dnevi so lahko ovira za vadbo na prostem, zato pa imamo na voljo tekalne steze in sobna kolesa. Res je, da pri tem ne moremo uživati enako kot na prostem, lahko pa med vadbo spremljamo svojo najljubšo TV-serijo. Za sobno kolo ali tekalno stezo bo dovolj le prost kotiček v dnevni sobi ali spalnici. Poskrbimo le za to, da kolesa ali trenažerja ne spremenimo v obešalnik za oblačila.

GYMSTICK sobno kolo FTR Indoor Racer

Gymstick FTR Indoor Racer je sobno kolo vrhunske kakovosti, namenjeno resnim domačim uporabnikom. Hitre nastavitve sedeža in krmila poskrbijo za želeni položaj. Kar 18-kilogramski vztrajnik pa poskrbi za tekoče delovanje.

Za nabiranje kondicije in preoblikovanje postave imamo še eno možnost, in sicer izjemno dinamično in zabavno vadbo na posebej prilagojenih trampolinih, ki prav tako ne zasedejo ogromno prostora.

Joga je že zdavnaj izgubila predznak eksotične vadbe. Zdaj jo izvajamo že vsi, saj smo že zdavnaj ugotovili, da se z njeno pomočjo umirimo, povežemo s svojim notranjim svetom, energijsko napolnimo in izboljšamo telesno držo. Splošno počutje po vadbi joge je nekaj, česar ne bi zamenjali za nič na svetu. Ker je na spletu mogoče najti veliko zaupanja vrednih vadbenih programov, nas zapiranje vadbenih centrov prav nič ne skrbi. Pravzaprav ima vadba doma veliko prednosti – popolnoma sproščeno in v svojem lastnem ritmu se lahko prepustimo osnovnim asanam ali bolj zapletenim položajem. Z jogo izboljšamo telesno moč, energijsko raven, preoblikujemo postavo in se kar malce pomladimo.

Poskusimo vaditi z začetnim kompletom za vadbo joge doma, ki vsebuje udobno in nedrsečo podlogo, trak za prenašanje in shranjevanje podloge, naravni dišeči sprej za čiščenje podloge Citrus Serenity, leseno joga kocko za stabilizacijo in lažjo izvedbo asan ter ekstradolg trak za raztezanje.

Pohodništvo brez meja

Slovenci smo veliki ljubitelji pohajkovanja po hribih, Slovenija pa je pravi pohodniški raj. Tudi če moramo poiskati primerno pohodniško pot znotraj svoje občine, bomo še vedno imeli veliko izbire, saj je v Sloveniji več kot deset tisoč kilometrov označenih in urejenih pohodnih poti. Na voljo imamo številne tematske poti, tako da tudi v svojem domačem kraju lahko vsak dan prehodimo svojo najljubšo pot. S primerno opremo bomo cilj dosegli še lažje, kar pa je še pomembnejše – na poti bomo s pravo opremo še bolj uživali.

Za daljše izlete in pohodniške podvige je primeren šestdelni pohodniški komplet s 35-litrskim vodoodbojnim gorniškim nahrbtnikom s številnimi predali za dobro organizacijo prostora.

Komplet vključuje še 750-mililitrsko vakuumsko termovko iz nerjavečega jekla in z bambusovim pokrovčkom, ki ne prepušča tekočine, naglavno LED svetilka NES, sončna očala NES z visoko UV-zaščito, prenosno polnilno postajo Freedom Nes ter prenosni Bluetooth zvočnik Rosmarino Blacksmith's, ki je primeren vse Android in iOS naprave. Česa več si za idiličen dan v naravi skoraj ne moremo zaželeti.