Z Vidom Pintaričem na tridnevni pohod

Foto: RADENSKA D.O.O.

Po dolgem času na tridnevno dogoviščino

Bi si upali na tridnevni pohod s spanjem v gozdu – in to sami? Vid si je. Na tridnevni pohod po Kamniško-Savinjskih Alpah je vzel 24-kilogramski nahrbtnik, poln hrane, kamping opreme in opreme za vloganje, in se odpravil v Luče, kjer je začel svojo pot. Zakaj je bil lepilni trak na tem pohodu njegov najboljši prijatelj, zakaj se je z Velike Planine spustil z nihalko in kako s kompletom prve pomoči zanetiti ogenj, si poglejte v Vidovem vlogu.

Avgusta lahko to pot v Vidovi družbi prehodite tudi vi

Vid se bo letos po isti poti odpravil še enkrat, a tokrat ne sam. Na pohod v organizaciji Highlander Slovenija se bo odpravil v družbi petih dvojic, ki se jim bo v nagradni igri Radenske nasmehnila sreča. Vid vsem nagrajencem obljublja, da jim skok v ledeno Kamniško Bistrico ne uide, zato se prijavite le, če ste pripravljeni na kopanje v zelo mrzli vodi.

