Tradicionalni, že 17. dm tek za ženske bo 27. maja 2023

Oglasno sporočilo

Foto: DM DROGERIE MARKT D.O.O.

Ljubljanski park Tivoli bo zadnjo soboto v maju ponovno združil ženske, ki so navdušene nad aktivnim življenjskim slogom. Tekaška kondicija pri dm teku za ženske ni najpomembnejša, pomembno je sodelovati in biti del ženske skupnosti. Ta se že 17 let zbira na dm teku za ženske, ki vsakič znova navduši z energijo, novimi tesnimi prijateljstvi, ki so polni smeha in lepih trenutkov, ter najboljšo zabavo. Poleg tradicionalnega dm teka za ženske v kategorijah na pet in deset kilometrov bodo spet tekli tudi najmlajši tekači, in sicer v kategoriji Oskarjev tek.

Prijave na 17. dm tek za ženske so odprte V predprodaji je do vključno 25. aprila cena prijave najnižja - le 26 evrov.

Štartno številko za tek na pet ali deset kilometrov si lahko zagotovite na zavihku PRIJAVA in v vseh dm prodajalnah po Sloveniji.

Foto: DM DROGERIE MARKT D.O.O.

Kako do skupinske prijave za 17. dm tek za ženske?

Na dm tek za ženske se lahko prijavite tudi skupinsko, v imenu podjetja ali pa zgolj kot prijateljice. Za skupinsko prijavo pišite na prijava@tekzazenske.si, kjer boste prejele nadaljnja navodila. Skupinska prijava je mogoča najkasneje do 14. maja 2023.

Program 17. dm teka za ženske – sobota, 27. maj 2023, park Tivoli: 7.30–0.30 Prijave na otroški tek : prevzem zapestnic in majic za otroke (šotor na parkirišču Tivoli)

: prevzem zapestnic in majic za otroke (šotor na parkirišču Tivoli) 9.00 Ogrevanje za dm tek za ženske

9.30 Štart teka na 5 km

10.00 Štart teka na 10 km

11.15 Ogrevanje za dm otroški tek

11.30 dm otroški tek

14.00 Zabavni program s podelitvijo nagrad

Tekačice se ob prijavi na dm tek za ženske lahko odločite za petkilometrsko ali desetkilometrsko razdaljo. Start za obe razdalji poteka po startnih skupinah (najprej start na pet kilometrov, nato skupine na deset kilometrov). Cilj obeh tekov je skupen.

Na prizorišču se bodo predstavili tudi partnerji 17. dm teka za ženske, ki bodo poskrbeli za nagradne igre, druženje ter razvajanje z najrazličnejšimi izdelki in ponudbo. Nekatere izdelke boste lahko tudi kupili. Stojnice bodo odprte v soboto, 27. 5. 2023, med 8. in 16. uro.

Foto: DM DROGERIE MARKT D.O.O.

Kot vedno bo na dm teku za ženske poskrbljeno za dobro zabavo in veliko druženja. Več informacij glede spremljevalnega programa bo razkritih kmalu.

Utrinki lanskega 16. dm teka za ženske

Vabljeni na dm tek za ženske, ki bo potekal v soboto, 27. maja 2023, v ljubljanskem parku Tivoli.





Naročnik oglasnega sporočila je DM DROGERIE MARKT D.O.O.