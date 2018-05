Pripravimo se na 7. Triglav tek

Zavarovalnica Triglav z brezplačnimi skupinskimi tekaškimi treningi spodbuja zdrav življenjski slog

Triglav tek bo tudi letos drugo soboto v septembru prevetril protokolarni park Brdo pri Kranju. Da bi organizatorji tradicionalnega tekaškega dogodka h gibanju spodbudili še več ljudi in tekačem omogočili ustrezne priprave na izbrani tekaški izziv, so v sodelovanju z izkušenimi trenerji organizirali brezplačne tekaške treninge po 10 slovenskih krajih. Priprave na 7. Triglav tek bodo v sodelovanju s Pulz športom odprli to soboto, 12. maja, ob 10. uri v ljubljanskem parku Tivoli.

Oglasno sporočilo

Že 7. Triglav tek bo v soboto, 8. septembra, tekačem vseh generacij omogočil edinstveno izkušnjo druženja in aktivnega povezovanja v idilični naravi protokolarnega parka Brdo pri Kranju. Posamezniki, sodelavci in družine se lahko tudi letos prijavijo na enega od petih tekov: otroški tek Kuža Pazi na 350 m in 700 m, družinski tek na 3,4 km, poslovni tek trojk na 3 x 3,4 km, tek na 10 km in polmaraton.

Z ustvarjalno-rekreativnimi aktivnostmi za najmlajše in s pestrim spremljevalnim dogajanjem tekaški dogodek posameznikom, prijateljem in družinam nudi priložnost za povezovanje s sodelavci ali med družinskimi člani. "Triglav tek v idiličnem okolju je odlična priložnost za družinski odklop in utrjevanje družinskih vezi. Ob sproščenem vzdušju bo prav vsak član zagotovo našel nekaj zase," o dogodku meni Klemen Bauer, biatlonec in ambasador Triglav teka. Poleg Klemna bodo tek, posvečen boljši oskrbi novorojenčkov, podprli tudi mnogi drugi profesionalni športniki, ambasadorji dogodka.

Priprave za vso družino

Zavarovalnica Triglav v okviru tekaške prireditve z dobrodelno noto že tradicionalno spodbuja zdrav življenjski slog in aktivno preživljanje prostega časa. Zato bodo v okviru majskega rekreativnega teka Pulz petka, ki bo to soboto v parku Tivoli, skupaj z izkušenimi tekaškimi trenerji odprli novo sezono brezplačnih priprav na Triglav tek. Z animacijo in vodeno rekreacijo bo v času vadbe poskrbljeno tudi za najmlajše. Tekači vseh generacij se lahko treningu pridružijo ob 10. uri na zbirnem mestu ob stičišču levega parkirišča in sprehajalne poti v parku Tivoli.

Brezplačnim vadbam po 10 slovenskih krajih se lahko po 12. maju pridružijo vsi tekaški navdušenci. Primerne so za dobro pripravljene tekače in tudi tiste, ki se s športnim tekom srečujejo prvič. Potekale bodo:

v Ajdovščini , vsak torek in četrtek ob 19. uri. Vodil jih bo Borut Malavašič. Zbirno mesto je Športni park Pale (ob teniških igriščih);

, vsak torek in četrtek ob 19. uri. Vodil jih bo Borut Malavašič. Zbirno mesto je Športni park Pale (ob teniških igriščih); na Brdu pri Kranju , vsak četrtek ob 18. uri. Vodil jih bo Klemen Dolenc. Zbirno mesto je zelenica pri kozolcu za hotelom Brdo. (Po 14. 8. bodo priprave potekale tudi ob torkih);

, vsak četrtek ob 18. uri. Vodil jih bo Klemen Dolenc. Zbirno mesto je zelenica pri kozolcu za hotelom Brdo. (Po 14. 8. bodo priprave potekale tudi ob torkih); v Celju , vsak ponedeljek in sredo ob 18.30. Vodil jih bo Aljaž Topole. Zbirno mesto je stadion pri 1. gimnaziji Celje;

, vsak ponedeljek in sredo ob 18.30. Vodil jih bo Aljaž Topole. Zbirno mesto je stadion pri 1. gimnaziji Celje; v Kopru , vsak torek in četrtek ob ob 19. uri (v maju, juniju in septembru) oz. ob 20. uri (v juliju in avgustu). Vodil jih bo Niki Antolović. Zbirno mesto je na Bonifiki (pri prostorih teniškega kluba);

, vsak torek in četrtek ob ob 19. uri (v maju, juniju in septembru) oz. ob 20. uri (v juliju in avgustu). Vodil jih bo Niki Antolović. Zbirno mesto je na Bonifiki (pri prostorih teniškega kluba); v Ljubljani , vsak ponedeljek in sredo ob 18.30. Vodil jih bo Blaž Kavčič. Zbirno mesto tekačev je na koncu levega parkirišča v parku Tivoli;

, vsak ponedeljek in sredo ob 18.30. Vodil jih bo Blaž Kavčič. Zbirno mesto tekačev je na koncu levega parkirišča v parku Tivoli; v Luciji , vsak ponedeljek in sredo ob 19. uri (v maju, juniju in septembru) oz. ob 20. uri (v juliju in avgustu). Vodil jih bo Niki Antolović. Zbirno mesto je v Sončnem parku;

, vsak ponedeljek in sredo ob 19. uri (v maju, juniju in septembru) oz. ob 20. uri (v juliju in avgustu). Vodil jih bo Niki Antolović. Zbirno mesto je v Sončnem parku; v Mariboru , vsak ponedeljek in sredo ob 19. uri. Vodila jih bo Nadja Zavec. Zbirno mesto je pri Akvariju terariju;

, vsak ponedeljek in sredo ob 19. uri. Vodila jih bo Nadja Zavec. Zbirno mesto je pri Akvariju terariju; v Murski Soboti, vsak ponedeljek in sredo ob 19. uri. Vodil jih bo Boris Kaučič. Zbirno mesto tekačev je pri Osnovni šoli 1 (na stadionu);

vsak ponedeljek in sredo ob 19. uri. Vodil jih bo Boris Kaučič. Zbirno mesto tekačev je pri Osnovni šoli 1 (na stadionu); v Novem mestu , vsak ponedeljek ob 18. uri na Stadionu Portovald in vsak četrtek ob 19. uri pri Mercator centru v Bršljinu. Vodil jih bo Aleš Lindič;

, vsak ponedeljek ob 18. uri na Stadionu Portovald in vsak četrtek ob 19. uri pri Mercator centru v Bršljinu. Vodil jih bo Aleš Lindič; v Slovenj Gradcu, vsak torek in četrtek ob 19.30. Vodil jih bo Uroš Verhovnik. Zbirno mesto je Športni center Vinka Cajnka.

Vodene tekaške vadbe v okviru priprav na 7. Triglav tek so brezplačne. Tekači se nanje lahko prijavijo na povezavi http://www.triglavtek.si/sl/vadbe.

Tekaški nasveti na spletu in predavanja o zdravi rekreaciji

Organizatorji 7. Triglav teka zdrav življenjski slog in razumevanje pomena aktivnega gibanja spodbujajo tudi s tekaškimi nasveti na spletni strani Triglav teka in z zanimivimi predavanji v digitalnem centru Triglav Lab na Dunajski 20 v Ljubljani. Prvemu predavanju z naslovom "Zakaj se sploh ukvarjati s športom ter 5 ključnih detajlov za učinkovit tek", ki ga bo vodil Blaž Kavčič, se lahko ljubitelji rekreacije pridružijo že 29. maja ob 16.45 uri.