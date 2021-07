Priljubljeni vodni šport obnorel tudi Slovence

Supanje je zadnja leta navdušilo tudi marsikaterega Slovenca. Predstavlja zabavno in hkrati sproščujočo aktivnost na vodi. Zanjo ne potrebujemo posebnega predznanja, pač pa le primerno opremo - sup in veslo .

S supom boste poletnim počitniškim aktivnostim dali novo dimenzijo.

Preživljanje poletja že dolgo ni več le poležavanje na plaži in osvežitev v morju, pač pa ga na različne načine poskušamo preživeti čim bolj aktivno. Zato ni presenetljivo, da tudi supanje postaja vedno bolj priljubljeno. Če razmišljamo o tem, da bi se pridružili vsem adrenalinskim navdušencem na vodi, je sedaj pravi čas, da se odločimo za nakup supa.

Zakaj supati?

Supanje je koristna vadba, saj na njem praktično dela celo telo. Veslanje po vodi nas prisili, da aktiviramo vse mišice od ramen pa vse do prstov. Lahko pa ga uporabimo tudi za kakšno drugo vadbo, kot so denimo joga, pilates in meditacija. Voda bo ob tem dodala dodatno osredotočenost, naš um pa se bo popolnoma sprostil od vsakodnevne prezaposlenosti.

Še bolj zabaven način je supanje s prijatelji ali družinskimi člani, kjer lahko ustvarite trajne in nepozabne spomine z raznovrtsnih izletov po vodi. Ali pa z njimi tekmujete, kdo prvi pride na cilj – zabava in smeh sta zagotovljena.

Supanje nam omogoča raziskovalno pustolovščino in zanimiva nova odkritja, medtem ko veslamo po vodi. Z njim lahko delamo velike razdalje in na kraje, ki jih poznamo s kopnega, pogledamo s popolnoma drugačne perspektive.

Skupno delovanje vseh mišic telesa je ključno za pravilno veslanje na supu. S pravilno tehniko bodo glavnino opravile hrbtne mišice in jedro, roke pa bodo precej manj obremenjene.

Kako izbrati primeren sup? Pri izbiri supa se moramo vprašati: za kakšne namene bomo sup uporabljali,

kdo ga bo uporabljal (mi ali ga bomo delili z družinskimi člani),

kakšen je naš nivo znanja in

kolikšna je naša težo.

Supi so različnih oblik, odvisno od namena uporabe in iz različnih materialov. Glede na zadnje omenjene, poznamo trde ali napihljive supe. V tem prispevku se osredotočamo na napihljive supe, ki so za naše vodne pogoje vsekakor dobra izbira.

Zakaj napihljiv sup?

Napihljiv sup se lahko hitro in enostavno napihne in pripravi za uporabo. Ravno tako ga je povsem enostavno po uporabi pospraviti nazaj v priročno torbo, zato je enostaven za prenašanje in primeren za potovanja.

Ko sup ni napihnjen, je kompakten in zavzame tako malo prostora, da ga z lahkoto pospravimo v prtljažnik ali v omaro. Tudi če potujemo peš do jezera, reke ali obale, kjer bomo supali, ga enostavno vzamemo s seboj.

Napihljivi supi so izredno stabilni in lahko vodljivi, saj omogočajo preprosto manevriranje. Zaradi materiala, iz katerega so izdelani, so bolj vzdržljivi od trdih supov in bodo lažje prenesli kak udarec v skalo. Prenesejo veliko nosilnost, odvisno od dimenzij samega supa, tako da bomo na kak izlet s seboj z lahkoto vzeli tudi prijatelja ali pa psa.

Družbo štirinižnega prijateljea na supu imejte šele, ko ste na supu dovolj izkušeni. Foto: Getty Images

Katero obliko supa izbrati?

Supi so različnih oblik, odvsino od njihove namembnosti. Če ste v supanju začetnik, vam seveda še ni treba razmišljati, katero obliko izbrati. Z vsestranskim supom boste spoznali vse skrivnosti in radosti tega priljubljenega športa.

V članku se posvečamo dvema tipoma supov:

Vsestranski supi so med uporabniki najbolj razširjeni. Zaradi svoje širine, ki jim zagotavlja večjo stabilnost in boljši občutek varnosti, so primerni za začetnike, saj so lažje vodljivi in izredno enostavni za učenje ter uporabo. So tudi počasnejši. Primerni so za vadbo na vodi ali da na svojo pustolovščino na supu s seboj vzamemo družbo. Nakup tovrstnega supa se svetuje tudi v primeru, ko ga bomo uporabljali za različne namene ali ko ga bo uporabljalo več oseb.

so med uporabniki najbolj razširjeni. Zaradi svoje širine, ki jim zagotavlja večjo stabilnost in boljši občutek varnosti, so primerni za začetnike, saj so lažje vodljivi in izredno enostavni za učenje ter uporabo. So tudi počasnejši. Primerni so za vadbo na vodi ali da na svojo pustolovščino na supu s seboj vzamemo družbo. Nakup tovrstnega supa se svetuje tudi v primeru, ko ga bomo uporabljali za različne namene ali ko ga bo uporabljalo več oseb. Potovalni supi so ožji in daljši od zgoraj omenjenih. Ta model supa je primeren za tiste, ki že imajo nekaj izkušenj. Zaradi njegove oblike, je sup deska hitra in lažje premaguje velike razdalje in tudi valove.

Poleg teh dveh so na trgu še sup deske za supanje ob vetru in na valovih ter tekmovalni supi.

Kako skrbeti za sup, da nam bo dolgo služil?

Ko enkrat imamo svojo sup desko, je prav, da se držimo napotkov za njeno uporabo, vzdrževanje, pospravljanje in zimovanje, da nam bo le-ta dolgo služila.

Kadar supamo na morju, je desko vsaj po končanih počitnicah priporočljivo sprati pod tekočo vodo. Vedno, preden jo pospravimo, jo dobro posušimo. Lahko jo tudi obrišemo z brisačo, da bomo z nje odstranili morebitne nečistoče ali alge. Potem pa jo nežno zvijemo na način, da jo čim manjkrat prepognemo.

Ko pridemo iz vode, bodimo pazljivi, kako desko odlagamo, da ne poškodujemo smernikov. Predvsem takrat ne hodimo po njej. Odložimo jo v senco, da ne bo izpostavljena direktni sončni svetlobi, tako bo manj bledela in bo dlje časa lepše izgledala. Tudi pazimo na previdno prenašanje deska iz in v vodo, da je ne vlečemo po tleh ali skalah, s čimer bi jo lahko poškodovali. Če do poškodbe supa pride, to čim prej sanirajmo in ne uporabljajmo poškodovanega supa na vodi.

Ko zaključimo sup sezono, je pomembno, da je ta pred zimovanjem dobro očiščen in osušen, s čimer preprečimo razvoj neprijetnih vonjav in mikrooragnizmov, ki bi ga lahko poškodovali. Shranimo ga v suh prostor, ki ni izpostavljen soncu. Odvisno od prostora, ki ga imamo, ga lahko pospravimo napihnjenega, zložimo na tri dele na polico ali ga pazljivo in ne na tesno zvijemo in pospravimo v za to namenjeno torbo.

Ko dajete sup v vodo, odkorakajte v vodo do višine kolen, nato sup postavite v vodo na način, da je obrnjen vzporedno z obalo. Tako bodo smerniki v vodi, z odrivom od obale pa ne bodo drseli po kamnih.

Nič zato, če padem v vodo!

Postopek pobiranja iz vode je preprost, kot bi denimo lezli iz bazena. Zato naj nas to ne odvrne od izkušnje z novo sup desko, ki bo prinesla veliko zabave in dogodivščin. Lahko se odpravimo na sproščujoče supanje po mirnem jezeru ali lovimo valove na morju. Meditirajmo ali izvajajmo jogo. Sup deska zagotavlja pravo pustolovščino za prav vsakogar.

