Prihaja pustolovščina, ki je v Sloveniji še ni bilo

Potem ko je v sosednji Hrvaški s štirimi uspešnimi izvedbami že postala tradicionalna, pohodniška pustolovščina Highlander Adventure letošnje poletje prihaja tudi v Slovenijo. Bistvo projekta je, da v petih dneh oziroma 120 urah prehodite sto kilometrov od Bohinja do Kobarida in vse, kar potrebujete, tudi šotor, ki si ga lahko delijo štiri osebe, nosite s seboj. Organizator bo na kontrolnih točkah poskrbel, da ne boste lačni in žejni.

Pohodniška pustolovščina Highlander Adventure se je leta 2017 prvič pojavila na Hrvaškem. Njen pobudnik Igor Mlinarević je prvo leto na stokilometrsko pot po Velebitu peljal deset prijateljev, naslednje leto že 40, leto pozneje jih je po hrvaškem višavju romalo že sto, lani pa kar 250.

Pohodniška avantura se letos prvič seli tudi v Slovenijo (I feel Slovenia HIGHLANDER Julian Alps), izvedli pa jo bodo še v 14 državah Evrope in Bližnjega vzhoda. Prijavnico najdete na uradni spletni strani dogodka.

Projekt bodo letos izpeljali v 15 državah Evrope in Bližnjega vzhoda. Foto: Maria Wawrzyniak

Med 10. in 14. julijem od Bohinjskega jezera do Kobarida

V Sloveniji bo Highlander potekal med 10. in 14. julijem, pohodnike pa čaka stokilometrska trasa od Bohinjskega jezera do Kobarida.

Pohod je popolnoma netekmovalne narave, poudarjajo organizatorji. Merjenja časa ne bo, vsak udeleženec bo tekmoval zgolj sam s seboj oziroma ciljem prehoditi sto kilometrov.

Trasa tehnično ni zahtevna, je pa dobra kondicija obvezna

Štart bo skupinski (odvisno od epidemioloških razmer), potem pa bo vsak udeleženec hodil v svojem tempu. Prireditev je, kar zadeva covid-19, nizko tvegana, poudarjajo organizatorji.

Predvidena trasa je dolga 101 kilometer in ima 4.870 višinske razlike. Začela se bo pri Bohinjskem jezeru in nadaljevala proti Bohinjski Bistrici, kjer se bo dvignila na Črno prst. Od tam se bo usmerila proti Soriški planini in se spustila proti prvi kontrolni točki v Bači pri Podbrdu, kjer bodo udeleženci v knjižico, t. i. Highlander ID, lahko odtisnili prvi žig in prevzeli drugi paket hrane.

Naslednjih 20 kilometrov bo udeležence pripeljalo do Kneških Raven, kjer bo v tamkajšnjem lovskem domu druga kontrolna točka in priložnost za prenočitev. V šotoru, kakopak.

Sledila bo pot do Tolmina in Liveka, kjer bosta tretja in četrta kontrolna točka, zadnja oziroma zaključna pa bo v Kobaridu.

Pot se v celoti izogne območju Triglavskega narodnega parka in ni tehnično zahtevna, je pa dobra telesna kondicija obvezna.

Značilnost projekta je, da vsak udeleženec vse, kar potrebuje, nosi s seboj, bo pa organizator zagotovil tri obroke dnevno, ki jih bo razdelil na kontrolnih točkah, in tekočino. Obroki bodo v obliki paketov s suho hrano, ki ustrezajo povprečnim dnevnim potrebam povprečne odrasle osebe.

Vsak udeleženec bo prejel zemljevid poti, v petih dneh pa se bo moral oglasiti na vseh petih prej omenjenih kontrolnih točkah, ki so postavljene na vsakih 20 do 25 kilometrov in so izven urbanih središč.

Na teh točkah bo možno tudi prenočiti, a le v udobja lastnega šotora in ne v apartmajih ali zasebnih sobah.

Udeleženci pustolovščine Highlander bodo prenočevali na prostem. Foto: Tomislav Može

Po izkušnjah licenčnega dogodka iz tujine večina udeležencev prespi prav na priporočenih kontrolnih točkah, tudi zaradi možnosti organizirane oskrbe z vodo in hrano, za katero skrbi organizator. Spanje v planinskih kočah ali strnjenih naseljih je prepovedano.

Če bo epidemiološka slika to dovoljevala, bodo na kontrolnih točkah izvedli potopisna ali druga predavanja, večer s kitaro ali vadbo joge …

Ker projekt ni samo promocija aktivnega življenjskega sloga, ampak tudi dobrega ravnanja z naravo, bo zelo pomembno tudi ravnanje z odpadki.