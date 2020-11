Bo smučarska karta dovolj za prehod občinskih meja?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Krvavcu odštevajo dneve do začetka nove smučarske sezone. Ta bo verjetno še bolj nepredvidljiva kot prejšnje. Foto: Barbara Trebušak

Na Krvavcu odštevajo dneve do začetka nove smučarske sezone. Če bodo temperature dovolj nizke in bodo razmere ugodne za tehnično zasneževanje, bodo smučišče odprli v začetku decembra. Če bo takrat še vedno v veljavi ukrep o prepovedi prehajanja občinskih meja, na Krvavcu upajo, da bo kot dovolilnica za premik iz lastne občine zadostovala že smučarska vozovnica oz. njena rezervacija.

Pri RTC Krvavec so danes predstavili priprave na novo smučarsko sezono, ki bo glede na trenutne epidemiološke razmere ena najbolj negotovih v njihovi zgodovini. V preteklosti so bili odvisni predvsem od vremena, zdaj pa je tu cel kup drugih dejavnikov, ki so morda še bolj nepredvidljivi kot vreme.

Nestrpno čakajo na navodila

Še vedno čakajo na navodila glede ukrepov, so pa prepričani, da bodo že smučarske rokavice, maska (v gondoli) in smučarske čelade dovolj, da bi preprečili morebitno širjenje okužb z novim koronavirusom. Zagotovili bodo tudi ustrezne razdalje v vrstah pred blagajnami in smučarskimi napravami, kjer naj bi vsak lahko odločal, ali se bo z napravo peljal sam oz. ali bo gondolo in sedežnico delil z drugimi smučarji.

"Žičničar, ki bo zadolžen za določeno napravo, bo to omogočal vsem," je zagotovil lastnik in direktor RTC Krvavec Janez Janša, ki si želi, da bi pristojne institucije čim prej pripravile pravilnike vedenja na smučiščih. "Spoštovali bomo vse ukrepe, da bodo smučarji smučali varno in da ne bi postali novo žarišče okužb," je zagotovil.

Pristojne institucije je pozval, naj prisluhnejo smučiščem in jim vendarle prižgejo zeleno luč, saj je šport vodilo zdravja, smučanje pa se tako ali tako odvija na prostem, kjer bo 100 tisoč kvadratnih metrov površine zagotovo dovolj, da bo vsak našel svoj kotiček zase.

Razmišljajo tudi, kaj storiti glede ukrepa o prehajanju občinskih meja. "Glede prehajanja meja seveda čakamo odločitve, a naš predlog je, da bi v zimski sezoni smučarska karta lahko predstavljala potrdilo za prehod meja, kot je to jeseni nekaj časa veljalo za primer namestitve v občini, kjer si imel rezervacijo. Upamo, da nam prisluhnejo," si obetajo na Krvavcu.

Tehnično zasneževanje že v teku

Že prejšnji konec tedna so začeli tehnično zasneževati, pričakujejo tudi vremensko fronto, ki bi prihodnji konec tedna lahko prinesla nekaj snega.

Snežna garancija in garancija covid-19

Predprodaja smučarskih vozovnic se bo zaključila 18. decembra. Letos ob nakupu sezonske vozovnice ponujajo snežno garancijo in garancijo covid-19, ki zagotavlja, da bodo imetniki sezonskih kart v primeru razglasitve epidemije ali v primeru, da smučišču ne bi uspelo zagotoviti najmanj 100 dni, upravičeni do povrnitve sorazmernega deleža kupnine.

Vse dnevne vozovnice bo mogoče izkoristiti v obdobju dveh sezon.

Naložbe bodo usmerjene predvsem v razširitev gostinskega dela. Razširili bodo restavracijo lani delno obnovljenega hotela Krvavec in tako zagotovili večjo razdaljo med mizami, pokrili bodo del snežne plaže, opremili so se z nekaj novimi snežnimi topovi in poskrbeli za tehnično neoporečnost vseh žičniških naprav.

Dokončali so tudi smučarsko progo, poimenovano po Juretu Koširju, nekdanjemu vrhunskemu smučarju, ki je že nekaj let ambasador Krvavca. Ta bo v začetku prihodnjega leta gostil tekmo FIS.

Smučišče Krvavec je bilo po izboru World ski awards že petič zapored razglašeno za Best ski resort – naj smučišče v Sloveniji, družbi najboljših hotelov pa se je letos pridružil tudi Hotel Krvavec, ki je postal naj smučarski butični hotel (Best ski boutique hotel).