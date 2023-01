Na Bledu skoraj tisoč tujcev in deset Slovencev, ki jih druži ista ljubezen #video

"Na Bledu je čudovito, temperatura jezera pa me niti ne zanima, saj tako ali tako vem, da je mrzlo. Zato tudi tako intenzivno maham z rokami, ko plavam, zato da se ogrejem. Sicer pa sem star že 83 let in moja dolžnost je, da dokažem, da pri teh letih lahko plavam v mrzli vodi in to preživim," je enega od razlogov za udeležbo na svetovnem prvenstvu v zimskem plavanju, ki ga do sobote gosti Bled, navedel prešerno razposajeni Danec Jan Johansen. Prvenstvo smo obiskali na drugi tekmovalni dan, ko se je v 25-metrski jezerski bazen v Mali Zaki potopil tudi nekdanji olimpijec Luka Turk, in imeli kaj videti. Najmlajša registrirana tekmovalka na prvenstvu je stara 14 let, najstarejši pa bo kmalu dopolnil 88 let.

Bled že drugič v zadnjih treh letih gosti svetovno prvenstvo v zimskem plavanju. Na prvenstvo je prijavljenih skoraj tisoč tekmovalcev iz kar 31 držav, med njimi so prvič tudi plavalci iz Maroka, na startni listi so tudi predstavniki Španije, Argentine in celo Mongolije.

Start moških na 200 metrov prosto:

Pravila zimskega plavanja narekujejo, da tekmovalci ne smejo plavati v neoprenu, ki bi jim vsaj malo ogrel telo, ampak so dovoljene samo kopalke, plavalna očala in plavalna kapica.

Pet stopinj v jezeru, štiri v zraku

"Ponavadi se plava v vodi, ki ima od tri do pet stopinj Celzija. Blejsko jezero jih ima trenutno okoli pet, tako da je voda dokaj topla, eno stopinjo višja, kot je temperature zraka," je za Siol.net pojasnila Urška Klinar iz šenčurskega podjetja Si Sport, ki prvenstvo organizira. Organizator mora poleg vse logistike in tekočega dogajanja poskrbeti tudi zato, da se tekmovalci in tekmovalke po svojem nastopu lahko pogrejejo. "V ta namen imamo v posebni vasici v Veslaškem centru Bled, kjer tekmovanje poteka, pripravljene jacuzzije in savne, ki so jih zagotovili lokalni ponudniki. Tako imajo tekmovalci prostor in možnost, da se po plavanju odpočijejo in odtalijo."

Urška Klinar, predstavnica organizatorja Foto: Alenka Teran Košir

Na prvenstvu je 12 tekmovalnih disciplin (25 metrov prosto, prsno in delfin, prosto in prsno na 50, 100 in 200 metrov ter prosto na 450 metrov) in pet netekmovalnih, ki so namenjene tistim, ki se morda želijo prvič preizkusiti v zimskem plavanju in bi ga želeli okusiti brez teže tekmovalnega pritiska

Zdravilni učinki da, ampak zabava in druženje sta še bolj pomembna

Po pogovoru z udeleženci smo ugotovili, da jih poleg ljubezni do zimskega plavanja, v katerem iščejo predvsem zdravilne učinke - med drugim naj bi blagodejno vplivalo na imunski sistem, srce in ožilje -, družita prijateljstvo in skupnost.

Ne pretiravamo, ampak med obiskom tekmovanja nismo naleteli niti na enega samega udeleženca, ki bi bil videti slabe volje. Bolj ali manj so vsi sproščeno navijali, klepetali, si izmenjevali izkušnje, krepili prijateljske vezi, medtem ko je bila tekmovalna plat, pa čeprav je šlo za svetovno prvenstvo, v drugem planu.

Foto: Alenka Teran Košir

Tudi za olimpijca tekmovalni vidik tokrat v drugem planu

Presenetljivo tudi pri najboljšem slovenskem zimskem plavalcu, lastniku svetovnega rekorda v tej panogi in naslovov svetovnega prvaka, olimpijcu Luki Turku. "Letos se na tekmovanje nisem posebej pripravljal, zato je bilo tudi zame, tako kot za večino, prvenstvo bolj za zabavo. Od zadnje tekme tukaj na Bledu, februarja 2020, nisem plaval v mrzli vodi in to se je hitro pokazalo. Pozabil sem že na to, kakšen je občutek, ko glavo potopiš v mrzlo vodo. Moral sem se res potruditi, da sem ostal zbran. Čutil sem, da izgubljam občutek za orientacijo in da ne plavam po sredini proge. To se je opazilo tudi pri tem, da se mi pri obratu ni izšlo natančno, kot bi si želel. To je bil prvi pokazatelj, naj neham loviti rezultate iz preteklosti, ker je preteklost tam, kjer mora biti. V preteklosti. Danes sem tukaj z namenom, da sem tukaj in zdaj. Start je bil kar naporen, sem pa dokaj zadovoljen z rezultatom," je svoj prvi nastop na tem prvenstvu (na 200 metrov prosto je zlahka zmagal) opisal Turk.

Poleg Turka, ki z mrazom in mrzlo vodo prijateljuje že skoraj deset let, na svetovnem prvenstvu pa bo nastopil v petih disciplinah, je na prvenstvo prijavljenih še devet Slovencev.

Razposajene plavalke iz skupine Bluetits Foto: Alenka Teran Košir

Razposajene plavalke iz skupine Bluetits (ne, ime ni tisto, kar mislite)

Tekmovalci so na prvenstvo večinoma pripotovali v večjih skupinah. Med večjimi je skupina plavalcev iz Velike Britanije, ki so združeni v ekipi zimskih plavalcev z imenom Bluetits (ne, ime ne pomeni modrih bradavičk, ampak gre za plavčka, vrsto ptice).

Kot nam je povedala njihova ustanoviteljica Sian Richardson, imajo vsi člani skupine Bluetits nekaj skupnih točk. "Kadarkoli in kjerkoli na svetu boste naleteli na skupino Bluetits, se boste lahko prepričali, da so vsi enaki – imamo enak smisel za humor in podoben značaj, vsi obožujemo torto in vsi se nekoliko neprimerno vedemo. Smo različne starosti in telesnih mer," se je razgovorila ustanoviteljica gibanja, ki se je razširilo po vsem svetu.

V ekipi Bluetits je že več kot sto tisoč zimskih kopalcev, kar je res neverjetna številka. "V Sloveniji skupine Bluetits še nimate, zato vabljeni, da jo ustanovite, objavite novice na Facebooku in ljudje se vam bodo pridružili," je predlagala Sian.

Sogovornica je priznala, da so jo pred slabimi desetimi leti ljudje gledali izpod čela, ko se je sredi zime namakala v ledeno mrzli vodi, zadnja leta pa to že počasi postaja del vsakdana. "Leta 2014 je bila prava redkost, da je kdo plaval sredi zime, zato so me na začetku precej začudeno gledali in spraševali, ali se mi je zmešalo. Postopoma se mi je pri tem pridružilo vedno več ljudi in danes zimsko kopanje postaja vse bolj običajno," je dejala.

"Naša skupina je posebna tudi v tem, da radi nosimo pisana oblačila in pokrivala. Bistvo našega gibanja sta druženje in zabava. Ker smo brez kančka tekmovalnosti, je naša udeležba na tem svetovnem prvenstvu za nas poseben izziv. Mnogi od nas še nikoli niso bili na tekmovanju, kaj šele na svetovnem prvenstvu. To je za nas izjemna stvar."

14-letna Wilma iz Berlina je najmlajša udeleženka svetovnega prvenstva v zimskem plavanju na Bledu. Foto: Alenka Teran Košir

Najmlajša udeleženka ima komaj 14 let

Najmlajša registrirana tekmovalka na prvenstvu je 14-letna Wilma iz Berlina, najstarejši plavalec pa bo kmalu dopolnil 88 let. Nadobudna Wilma prihaja iz Berlina, trenira plavanje, kopanje v mrzli vodi pa ji je domače že nekaj let. Tudi njen očim Dietmar in mama Heidrun se redno kopata v reki Dahme, za vso družino pa kopanje v mrzli vodi predstavlja preživljanje skupnega časa in zabavo. Vsi trije so člani plavalne skupine Cöpenixen.

83-letni Danec: Temperatura vode me ne zanima. Vem, da je mrzla.

Med plavalci smo naleteli tudi na 83-letnega Danca Jana Johansena, ki se z zimskim plavanjem bolj intenzivno ukvarja zadnjih 15 let. Prvič se je v mrzli vodi okopal že daljnega leta 1958 v pristanišču v svojem rodnem Köbenhavnu, potem pa je zimsko plavanje opustil za kar 50 let. Na vprašanje, zakaj, je ponudil logičen odgovor. "Zato ker je grozno," se je zakrohotal kleni Danec.

Dejal je, da je na Bledu čudovito, temperatura vode pa ga niti ne zanima, saj tako ali tako ve, da je mrzla. "Zato tudi tako intenzivno maham z rokami, ko plavam, zato da se ogrejem. Sicer pa sem star že 83 let in moja dolžnost je, da dokažem, da pri teh letih lahko plavam v mrzli vodi in to preživim," je sklenil zabavni Viking.

"Star sem že 83 let in moja dolžnost je, da dokažem, da pri teh letih lahko plavam v mrzli vodi in to preživim," pravi Danec Jan Johansen. Foto: Alenka Teran Košir

Tekmovalni krst za Maročane

Prvič so se svetovnega prvenstva v zimskem plavanju udeležili tudi predstavniki Maroka. Kako se Maročan sploh loti zimskega plavanja, nas je zanimalo. Fairouz Chbani, ki je prevzela vlogo tiskovne predstavnice maroškega četverca na Bledu, je razložila, da so v Maroku prvo zimsko kopanje izpeljali leta 2017, potem pa se je zanimanje počasi začelo širiti med ljudi. Prvi navdušenci so se za kopanje v mrzli vodi pripravljali z namakanjem v kopalnih kadeh z ledom, plavali pa v hladnih gorskih jezerih gorovja Atlas.

Maroko ima na svetovnem prvenstvu v zimskem plavanju prvič svoje predstavnike. Foto: Alenka Teran Košir Foto: Alenka Teran Košir

Na Bledu bodo nastopili v posameznih disciplinah in štafeti. "Ker so vsi trije moški predstavniki naše države zagreti plavalci, imamo tudi tekmovalne ambicije. Ne vem, ali nam bo uspelo priplavati do medalj, bomo pa to vsekakor poskusili," je napovedala Fairouz ter pohvalila prizorišče prvenstva in organizacijo.

Svetovno prvenstvo v zimskem plavanju je tudi odlična priložnost za blejski turizem. Hotelirji in ponudniki sob ter gostinskih storitev si lahko odkrito manejo roke. Zimski plavalci so menda odlični gostje. Zanima jih tudi kulinarika in okoliške znamenitosti.