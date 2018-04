Maratonci, pozor! Maraton treh src s pomembno novostjo.

38. Maraton treh src v Radencih

Čez dober mesec dni, med 19. in 20. majem 2018, bo v Radencih potekala 38. izvedba Maratona treh src. 42-kilometrska razdalja bo letos štela za državno prvenstvo, tekači, ki se želijo potegovati za naslov državnega prvaka, se morajo za nastop prijaviti pri Atletski zvezi Slovenije in organizatorju. Udeleženci teka bodo štartne številke na predvečer prireditve lahko prvič prevzeli na testeninki, kjer se bodo založili z ogljikovimi hidrati.

Maratonski konec tedna se bo v Radencih zgodil 19. in 20. maja. To bo že 38. izvedba najstarejše maratonske prireditve pri nas.

Novost je ločen štart teka na pet (9.15) in deset kilometrov (9.00), za naslov državnega prvaka pa se bodo udarili maratonci in maratonke (državnega prvaka v polmaratonu bomo letos dobili na Ljubljanskem maratonu, Radenci in Ljubljana si ti dve prvenstvi izmenjujeta).

Foto: Mario Horvat/Sportida

Maratonci se morajo prijaviti pri AZS in organizatorju

Odločitev o tem, ali bodo po teku tekači morali na dopinško kontrolo, je v rokah Slovenske protidopinške agencije (Sloado), nam je povedal Marko Pintarič, generalni sekretar organizacijskega odbora maratona, ki bi si njihove prisotnosti želel. Lanski državni prvak v polmaratonu (naslov si je prislužil prav v Radencih) Domen Hafner je bil namreč po maratonu v Dubaju v začetku letošnjega leta pozitiven.

To je tudi razlog za še eno spremembo. Tekači, ki bodo tekmovali v okviru državnega prvenstva, se bodo morali prijaviti tako pri organizatorju kot pri Atletski zvezi Slovenije, kar do zdaj ni bilo potrebno. O tej pobudi je že prejšnji teden za Sportal spregovoril direktor Sloada Janko Dvoršak.

Foto: Mario Horvat/Sportida

"Le v tem primeru se bodo izidi upoštevali v razvrstitvi za slovenski naslov. Na ta način bomo dosegli, da bodo nastopili za DP le člani atletskih klubov in društev ter bodo dosežki veljali tudi kot norme za največje tekme, saj je dolžina proge uradno mednarodno izmerjena," besede direktorja AZS Dejana Dokla povzema STA.

Na štartu tudi vrhunski maratonci iz tujine

Na štartu kraljevske razdalje bo tudi nekaj tujih tekačev, poleg maratoncev iz afriških držav bosta nastopili tudi hrvaška državna podprvakinja v maratonu Marija Vrajić in državna prvakinja Madžarske Tünde Szabo. Teka se bo najverjetneje udeležil tudi slovenski maratonec Rok Puhar, ki pa se še odloča, na kateri razdalji bo nastopil.

Foto: Mario Horvat/Sportida

Trase bodo enake kot lani, tudi letos bodo tekači kar štirikrat prečkali državno mejo z Avstrijo. Kot je povedal Boštjan Gerlec, predsednik organizacijskega odbora, sta nova trasa in meddržavno povezovanje odlično sprejeti na obeh straneh meja.



Foto: Mario Horvat/Sportida

V Radencih bodo izpeljali tudi evropski pokal v nordijski hoji (3. izvedba, Radenci so ena od petih postojank evropskega pokala), ki poteka pod okriljem European Nordic Walking Cupa. Ker bodo 14 dni pozneje državnozborske volitve, bo na štartu najbrž tudi nekaj političnih obrazov.

Tekaški praznik bosta sklenila letošnja predstavnica Slovenije na Evroviziji Lea Sirk, ki bo do takrat že opravila z nastopom na evrovizijskem odru, in domača skupina The Cock Tails, ki preigrava funk, pop in rock'n'roll.

Foto: Mario Horvat/Sportida

Organizator skupaj pričakuje več kot osem tisoč udeležencev. Rok cenejših prijav za posameznike in skupine so organizatorji podaljšali do srede, 18. aprila, zadnji rok za prijave je 8. maj.