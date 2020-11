Devet živil za učinkovito povečanje ravni testosterona

Oglasno sporočilo

Jaz pa s testosteronom nimam težav

Ali dejansko upaš trditi, da se te ne more dotakniti težava, ki pesti vse več sodobnih moških? Medtem ko številne študije pravijo, da je nizka raven testosterona povezana s celim kupom težav, ti kraljuješ v mehurčku brezskrbnosti? Ali pa se morda le skrivaš za fasado, da so za:

izpadanje las ,

, nizko željo po spolnosti oziroma nizek libido ,

, težave z erekcijo ,

, vse nižji delež zdrave mišične mase ,

, kopičenje odvečnih kilogramov ,

, nihanje razpoloženja in

težave s samopodobo

krivi drugi, od naporne službe do pomanjkanja časa, ne pa ti sam?

Priznam ti, da poznam mnogo moških, ki so jih naštete težave potrle in bistveno znižale njihovo kakovost življenja. Zato sem se odločil, da zadevo podrobno raziščem in poiščem načine, kako pomagati. Izkazalo se je, da je eden od ključnih dejavnikov, ki vplivajo na to, da se boš v svojih hlačah dobro počutil, ustrezna prehrana.

Ali je zniževanje ravni testosterona normalno?

Če tudi ti tako misliš, potem živiš v veliki zmoti in si v življenju prikrajšan za številne užitke. Raziskave kažejo, da kar 25 odstotkov moških po 30. letu starosti trpi zaradi prenizkih vrednosti testosterona – to pa še ne pomeni, da moraš tako stanje sprejeti. Vedno se da nekaj narediti.

Testosteron je glavni hormon moškosti, ki zelo močno vpliva na to, kako kakovostno je tvoje življenje.

Zato ti resnično predlagam, da spraviš svoj testosteron na mesto, kjer mora biti. Visoka raven testosterona bo pri tebi vplivala na:

moč ,

, mišično maso ,

, nižji delež odvečne maščobe ,

, večji libido ,

, erektilno funkcijo ,

, razpoloženje,

storilnost.

Popolnoma zgrešeno je mišljenje, da bi se moški morali sprijazniti s tem, da z leti naša očarljiva moškost pač upada. Poznam ogromno takih, ki tudi v svojih štiridesetih, petdesetih in celo šestdesetih letih šarmirajo s svojo privlačno energijo.

Kako lahko sam poskrbim za svoj testosteron?

Čestitam, da tako razmišljaš in si se odločil vzeti stvari v svoje roke. Res je, na raven testosterona lahko vplivaš in s tem bistveno prispevaš h kakovosti svojega življenja. Pri tem ne mislim samo na to, kako živahno bo dogajanje med rjuhami, saj testosteron dejansko vpliva na celo vrsto stvari v tvojem življenju.

Vsakdo ima možnost, da stopi iz povprečja.

Zagotavljam ti, da si boš s tem, kar ti bom razkril v nadaljevanju, lahko povrnil svojo moškost, polno zaživel in se vrnil v formo, o kateri že dolgo lahko samo sanjaš. Preden pa ti razkrijem, z uživanjem katerih živil lahko vplivaš na raven testosterona, naj ti zaupam, kaj je njegov najbolj zahrbtni sovražnik.

Kdo je največji ubijalec testosterona?

Tvoja babica, ki ti je zagotavljala, da je smeh pol zdravja, je vedela, kaj govori. Veseli moški so bolj razigrani, polnost življenja pa zagotovo privlači tudi ženske, ki so do takih moških bolj odzivne. Zagotavljam ti, da veselje do življenja med drugim pomeni tudi, da imaš pod nadzorom stresni hormon kortizol.

Višji ko je delež kortizola, nižji je delež testosterona. Manj ko je stresa, več je testosterona.

V stresni situaciji, pri čemer nimam v mislih tega, da se ti zjutraj ne da vstati ali da te živcira poln pult nepomite posode, tvoje telo pade iz hormonskega ravnovesja. Kortizol in testosteron delujeta nasprotno – ko gre en gor, gre drugi dol.

Kako do harmonične ravni testosterona?

To, kar ješ, zagotovo ključno vpliva na tvoje dobro počutje. Burger, čips in pivo pač niso avtocesta ne do popolne postave ne do dobrega počutja. Ko boš naredil konec nezdravim dietam, stradanju in prenajedanju, ti bodo hvaležni želodec, prebava in tudi tvoja dama v postelji.

Hormoni ne morejo biti v harmoniji, če na tvojem krožniku vlada nezdrav razvrat.

Dejansko obstajajo živila, ki bistveno pripomorejo k temu, da bo tvoja hormonska slika v ravnovesju, tvoja podoba v ogledalu samozavestna in tvoja dejavnost v odnosu do ženskega spola zavidanja vredna.

Kaj naj jem, da spodbudim testosteron?

Pregledal sem številne študije in zate pripravil izbor živil, ki dokazano pozitivno vplivajo na uravnoteženost tvojih hormonov in s tem posledično na višjo raven testosterona. Posebej moraš biti pozoren na živila, ki vsebujejo vitamin D in cink. Ostrige so znani afrodiziak in zaradi visoke vsebnosti cinka veljajo za vrelec testosterona. Ker pa vem, da si jih lahko privoščijo le redki, sem zate izbral dostopna in okusna živila.

Zagotovi si optimalen delež hormona moškosti tudi ti.

#1 Tuna

Vonj tune morda res ni idealen za prvi zmenek, je pa dejstvo, da je tuna bogat vir vitamina D. Prav vitamin D po najnovejših študijah lahko bistveno poviša raven testosterona, in sicer kar za 90 odstotkov. Vitamin D tudi pomaga vzdrževati število semenčic v spermi, če nimaš priložnosti, da bi ga pridobil na soncu in svežem zraku, je tuna njegov odličen vir.

#2 Losos

Losos je odlično živilo za spodbujanje testosterona, vsebuje magnezij, vitamin B, maščobne kisline omega-3 in seveda holesterol, ki je velik prijatelj testosterona. Odličen vir vsestransko uporabnihmaščobnih kislin omega-3 je sicer ribje olje, a verjamem, da te bo okusno pripravljen losos bolj prepričal.

#3 Jajca

Tudi če te različni viri morda prepričujejo drugače, jajca dejansko imajo svojo svetlo stran. Holesterol v jajčnem rumenjaku pomembno vpliva na tvorbo testosterona – testosteron namreč nastane prav iz holesterola. Danes je jasno, da je bila za to, da so bila jajca dolgo časa osovražena, kriva povsem zgrešena teorija.

#4 Kosmiči

Če nisi ljubitelj jajc za zajtrk ali te je strah zaradi holesterola, lahko dan začneš s skodelico okusnih kosmičev. Če jih preliješ s skodelico mleka in dodaš pretlačeno banano, si boš tako zagotovil pomemben odmerek vitamina D. Kosmiči so tudi sicer zelo zdravo živilo, seveda če ne boš izbral takih, ki so utopljeni v čokoladi.

#5 Stročnice

Na jedilniku za zdravo moškost ne smejo manjkati stročnice. Čičerika, leča, grah so bolj zdravi, kot si morda misliš. Stročnice vsebujejo pomembne količine cinka in tako vplivajo na to, da ostaja tvoj testosteron v dobri kondiciji. Ob tem nikar ne spreglej še njihovih drugih dobrih lastnosti, na primer tega, da vsebujejo za telo pomembne vlaknine.

#6 Ingver

Ljudje že dolga stoletja uporabljajo ingver v medicinske namene – in to ne brez razloga. Sodobne raziskave poročajo, da uživanje ingverja vpliva na plodnost pri moških. Ingver vpliva na višje ravni testosterona, skrbi pa tudi za to, da so semenčice v tvoji spermi živahne. Ingver je eno od desetih najbolj priljubljenih zelišč na svetu in najmočnejši rastlinski antioksidant.

#7 Med

Če želiš več akcije v življenju, pomoči svojo žlico pogosteje v med. Med namreč vsebuje mineral bor, ki ga študije povezujejo z visokimi ravnmi testosterona. Hkrati med prispeva tudi k dobro pretočnim žilam, kar pomeni, da bo kri prišla na pravo mesto ob pravem času. Med vpliva še na močne kosti in izgradnjo mišic.

#8 Mandlji

Okus mandljev morda težko tekmuje z ostrigami, ravno tako pa vsebuje mineral cink. Cink ne skrbi samo za to, da je tvoj imunski sistem v odlični formi, da so tvoji lasje bujni in nohti čvrsti, ampak je tudi eden ključnih dejavnikov za tvojo pokončno moškost. Cink namreč spodbuja encime, ki vplivajo na proizvodnjo testosterona.

#9 Špinača

Enega izmed testosteronskih favoritov sem prihranil za konec: špinača je dolgo veljala za pravo testosteronsko eksplozijo. Kdo ve, če je Popaj dejansko imel v mislih samo večje bicepse, ko jo je tako vneto propagiral. Špinača je naravni vir magnezija, ki pozitivno vpliva na raven testosterona v tvojem telesu.

Ali obstaja še lažji način, da spodbudim testosteron?

Prehrana je v življenju zelo pomembna in vpliva na številne vidike tvojega dobrega počutja. Verjamem, da mama naredi najboljši dunajski zrezek, na katerega se prileže obilna količina majoneze – ampak verjemi, da od tega ne bo zraslo nič drugega kot tvoj trebuh.

Te pa razumem, da se ti po napornem delovniku ali študiju ne da ukvarjati še s premišljevanjem, kaj vse vključiti v večerjo, da ji bo sledila nepozabna noč. Zato sem zate pripravil elegantnejšo rešitev, ki ti bo odprla vrata do vrhunskega počutja, fit postave in številnih užitkov.

Spoznaj zmagovalno strategijo za višji testosteron v obliki vrhunskega prehranskega dopolnila.

V podjetju Popolna postava d.o.o. smo v izdelek Golden Tree Alpha Man s skupino strokovnjakov iz naravnih živil izvlekli samo tiste sestavine, ki jih moško telo zares potrebuje. Nobenih nepotrebnih dodatkov in dodatnih kalorij. Hkrati smo to popolno rešitev opremili z dodatkom, ki tvoje telo zaščiti pred negativnimi vplivi stresa.

Preskusi 100-odstotno naravno formulo z dvojim delovanjem. Edinstvena rešitev vsebuje 13 aktivnih sestavin, za katere je dokazano, da povišajo testosteron in znižujejo kortizol. V nasprotju s preostalimi, povprečnimi izdelki se prehransko dopolnilo, ki ti ga priporočam, osredotoča na celoten spekter moških težav in ti z edinstveno formulacijo omogoči, da v celoti izkoristiš svoj potencial. Ker vem, da je težko zaupati nečemu, česar ne poznaš, te čaka garancija. Če te Alpha Man 100 % Natural Testosterone Booster ne bo prepričal, lahko v 60 dneh zahtevaš vračilo kupnine. Da, tako močno verjamemo v njegovo kakovost.

