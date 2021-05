Aktivni prosti čas je s temi igračami lahko prvovrstna zabava

Zdrav življenjski slog zahteva vsak pol ure gibanja na dan, ko se nam srčni utrip malce poveča, da pospešimo krvni obtok in druge procese v telesu. Dobro počutje namreč ne pride samo od sebe, zanj se moramo malce potruditi in ko se nam na usta prikrade prvi nasmešek, ki pride s sproščanjem endorfinov ob športni dejavnosti, smo zadovoljni, da smo spet nekaj dobrega storili zase.

Gibanje na prostem ima tolikoi pozitivnih učinkov, da bi moralo biti vsak dan na našem urniku.

Fizična aktivnost, ki jo nujno potrebujemo, da se lažje spopadamo z vsakodnevnim stresom, ni nujno samo naporen trening, vodena vadba ali druga organizirana aktivnost, lahko je tudi igra. Za vzor so nam lahko otroci, ki imajo to srečo, da zunaj preživijo veliko svojega časa – ali imajo dovolj vrstniške družbe v okolici doma in je zunanje okolje zanje varno ali pa si to lahko privoščijo, ker imajo svoj vrt. Njim ni treba slediti nobenemu programu, pa bodo vedno prišli domov povsem izmučeni, saj so se dolge ure podili, žogali, kolesarili ali se preprosto preganjali. Današnji otroci imajo sicer vedno manj priložnosti za takšno prosto igro na prostem, saj jih starši poskušamo zavarovati pred "nevarnim" zunanjim okoljem ali pa preprosto zmanjka časa zaradi obilice organiziranih dejavnosti, ki jih imajo naši najmlajši poleg šole.

A ne glede na to je gibanje na prostem lahko izvrstna zabava, ki si jo dodatno popestrimo s pravimi športnimi in zunanjimi igračami. Te so primerne za otroke in odrasle, saj tudi odrasli skrivamo v sebi živahnega otroka, ki se veseli vožnje s skirojem, električnim kolesom ali obožuje dobro igro badmintona.

Kako v svoje življenje pripeljati več gibanja?

Električna kolesa so odlična izbira za vse, ki bi radi bolj aktivno preživljali prosti čas.

Električna kolesa so si že dobro utrla svojo pot na naše ceste, stezice in kolesarske poti, saj je vožnja z njimi manj naporna kot s klasičnim kolesom. Električno kolo je primerno tudi za manj fizično pripravljene osebe, ki bi rade v svoje življenje vpeljale več gibanja in bi rade bile kos svojim "kolesarskim" partnerjem na skupnih kolesarskih izletih. Za tiste, ki še vedno dvomijo o primernosti električnega kolesa, naj povemo, da je to dejavnost, ki prav tako zahteva poganjanje pedal. Z njim lahko prekolesarimo daljše razdalje in preživimo veliko lepega časa v naravi.

Tudi najmlajši bodo veseli električnega pogona

Navaden ali električni poganjalec? Ko otrok preraste navadnega, lahko poskusimo z električnim, ki bo otroku dal novo izkušnjo mobilnosti.

Električni poganjalček pa je najnovejša inovacija na področju otroške mobilnosti. Ko otrok obvlada vožnjo s poganjalcem brez pogona, lahko vklopimo višjo stopnjo električnega pogona in se bo otrok lažje naučil loviti ravnotežje. Otrok bo z držanjem ročke na krmilu poganjalčka dodajal plin in ne bo mogel pridobiti prevelike hitrosti, saj je ta omejena na 7,5 kilometra na uro. Tako bo lahko prej prešel na vožnjo s kolesom, saj bo telo že pridobilo občutek ravnotežja na dveh kolesih. Predvsem pa bo ta poganjalček poskrbel za neomejeno zabavo na prostem, kar je pa natanko to, kar bi vsi radi dosegli – več gibanja za zdravo telo. Če nam pri tem pomagajo razne športne in zunanje igrače, je to samo dodatna spodbuda za zdrav življenjski slog.

Kako med vožnjo stati na eni nogo, je veščina, ki je ne obvlada vsak, zato je otroški skiro odlično prevozno sredstvo za najmlajše.

Tudi otroški skiro je odličen za rekreacijo in zabavo ter za premagovanje krajših razdalj. Z njim se bo otrok naučil loviti ravnotežje in razvijal motorične sposobnosti. S skirojem se tako otroci kot odrasli radi vozimo v šolo, službo, na igrišče po opravkih po mestu. Izberimo skiro, ki nam ustreza po dolžini, višini in širini stojne površine. Bolj udobno se bomo peljali z večjimi kolesi, z manjšimi pa bomo bolj okretni in bomo hitreje zavijali.

Kadar nam vreme ne dopušča gibanja na prostem, je dobra naprava za razgibavanje in krepitev ravnotežja, vzdržljivosti in mišične moči tudi fitnes trampolin z ročaji. Vadba na fitnes trampolinih je lahko zelo zahtevna, vendar z njo nikogar ne motimo, saj je fitnes trampolin narejen tako, da ne povzroča hrupa, ročaji pa nam omogočajo stabilizacijo za izvajanje vaj.

Pripravili smo izbor športnih in zunanjih igrač, ki jih lahko najdete na PIAZZU:

Proti dolgčasu z novimi športnimi igračami

Doma lahko včasih odigramo kratko tekmo nogometa, lahko pade kakšen koš ali se zavrtimo na plesnem tekmovanju.

Enoličnost je pri športu velika past, v katero se lahko ujamemo vsi. Zato moramo v svoj redni vadbeni režim vpeljati kaj zabavnega. Zakaj ne bi doma namestili mini koša za košarko z motivom Luke Dončića. Zabava za mlade in starejše je zagotovljena, še posebej, če si priskrbimo lahko gumijasto žogo. S košem lahko opremimo tudi pisarno in se enkrat na dan s kolegi pomerimo v košarki.

Za igre na prostem pa je nujna mreža za badminton, ki je lahko tudi mreža za odbojko ali tenis. Lahke jeklene cevi v mreži za badminton nam omogočajo, da mrežo lahko kadarkoli sestavimo, postavimo in prenašamo naokrog, tako da na vrtu ni treba postavljati novih konstrukcij.