62-letni Američan postavil nov Guinnessov rekord v "planku"

George Hood pravi, da je v življenjski formi. Petnajstega februarja letos je v položaju deske pri svojih 62 letih vztrajal neverjetnih osem ur, 15 minut in 15 sekund, kar je, kot so potrdili pri Guinnesu, kjer že vrsto let beležijo rekorde vseh mogočih in nemogočih oblik, tudi nov Guinnessov rekord v moški konkurenci.

Če se vam nov mejnik zdi povsem nerealen, boste morda bolj navdušeni nad ženskim rekordom, ki znaša štiri ure, 19 minut in 55 sekund. Lani ga je postavila Kanadčanka Dana Glowacka.

Za Hooda, atletsko grajenega moža iz Napervilla v ameriški zvezni državi Illinois, to ni prvi rekord v položaju, ki je lahko sila neprijeten, a je po mnenju osebnih trenerjev tudi eden od najbolj učinkovitih načinov za krepitev trebušnih mišic. Prvega je postavil je že leta 2011, ko je v deski zdržal danes skromno uro in 20 minut.

Leta 2016 je rekord želel izboljšati, a mu ga je na prireditvi, kjer sta se pomerila z ramo ob rami, izmaknil Kitajec Mao Weidong, ta je v "planku" vztrajal osem ur, minuto in sekundo.

Hood je bil zdaj odločen, da si naziv najboljšega na svetu povrne, v to je vložil veliko truda. Zadnjih 18 mesecev je treniral tudi po sedem ur na dan.

Spopad starega in novega rekorderja:

Od tega je od štiri do pet ur vztrajal v položaju deske, in ker ga to še ni dovolj utrudilo, je izvedel še 700 sklec, dva tisoč dvigov trupa v seriji po sto in 500 počepov na eni nogi. Za okrepitev zgornjega dela telesa je dodal še približno 300 ponovitev vaje za krepitev bicepsov.

Po podatkih Guinnessove knjige rekordov je v nov mejnik vložil neverjetnih 2.100 ur držanja položaja deske.

Hooda je med treningom gnala misel na njegove tri sinove, dodatno pa ga je podžgala glasba izvajalcev, kot sta Van Halen in Rammstein, ki jo je poslušal na svojem mobilnem telefonu.

"Veste, kaj storim, ko mi je težko? Glasbo navijem tako naglas, da si predstavljam da sem na rock koncertu. Vedno sem sanjal o tem, da bi bil rock zvezda v osemdesetih letih," je dejal. "Tako pa sem se vsaj osem ur, 15 minut in 15 sekund počutil kot rock zvezda."

Pekoča bolečina v komolcih

Največ bolečin je med izvedbo vaje občutil v komolcih. "V komolcih sem najprej občutil pekočo bolečino. Zaradi trenja se predre koža, posledica je krvavitev," je opisal posledice neugodnega položaja. Takrat so mu bile najbolj v pomoč trenerka in njene motivacijske besede ter voda, da, voda.

"V trenutkih, ko sem najbolj trpel, sem spil ogromno količino vode in ob tem kar nekako otopel. Ko nastopi otopelost, sem običajno zelo dober. Takrat me lahko ustavita samo utrujenost in želja po tem, da bi odnehal," je povedal.

Vztrajal je zaradi višjega cilja

A ne glede na to, kako močna je bila želja po tem, je vztrajal. Ne zaradi sebe, je dejal, ampak zaradi višjega razloga: želel je poudariti pomen duševnega zdravja. In kje bi to lahko storil bolje kot prav v dvorani 515 Fitness, kjer se intenzivno ukvarjajo tudi s spopadanjem z duševnimi boleznimi skozi vadbo in ob strokovni pomoči.

Na tem področju je imel tudi Hood ogromno izkušenj. V času, ko je delal v vojski in policiji, je opazil, da se duševnih bolezni, s katerimi so se spopadali njegovi kolegi, drži močna stigma.

515

S tem je povezana tudi odločitev, da v deski vztraja natanko osem ur, 15 minut in 15 sekund, saj je tako na svoj način zaznamoval spoštovanje poslanstva fitnes centra 515 Fitness.

Nov cilj: rekord v številu sklec v eni uri

Hood je sklenil, da bo to njegov zadnji naskok na Guinnesov rekord v deski in da se bo prihodnje raje posvetil rekordu v največjem številu sklec, izvedenih v eni uri. Za zdaj je rekordna znamka 2.806 sklec v eni uri. Hood verjame, da bi sam zmogel bolje.

Za konec je ljudem, ki so spremljali njegov podvig, položil na srce: Vsak lahko stori to, kar sem storil jaz. Samo začeti je treba. Vsako drevo ima korenine," je bil nekoliko abstrakten. "Ko se te začnejo razraščati, ali gre za 30 sekund ali minuto ali pa pet minut ali eno uro (govoril je o vztrajanju v položaju deske, op. p.), to začneš ponavljati in na ta način skrbeti za svoje 'drevo'. To bo raslo, vi pa se boste izboljšali in se počutili vse bolje," sporoča novi lastnik Guinnesovega rekorda v držanju položaja deske.