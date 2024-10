25 let športnih uspehov: Kako je Intersport "osvojil" Slovenijo?

Ob 25-letnici delovanja podjetja Intersport v Sloveniji smo se v obsežnem intervjuju pogovarjali z Andrejem Ažbetom, direktorjem pri nas izredno priljubljene športne znamke. Intersport je v četrt stoletja pri nas postal sinonim za športno opremo in aktivnosti, zavezanost k odličnosti in širjenju športne kulture pa je prerasla v zgodbo o uspehu. Raznolikim športnim navdušencem Intersport danes ne ponuja le izdelkov, temveč tudi celovito podporo pri uresničevanju njihovih športnih ciljev. Z Andrejem Ažbetom smo spregovorili o ključnih dosežkih podjetja, izzivih, s katerimi so se spopadali, ter o viziji za prihodnost. Kako se je Intersport spreminjal skozi čas, kaj so bile ključne prelomnice in kako vidijo prihodnost športne trgovine v Sloveniji in širše?

Foto: Intersport

Intersport praznuje 25 let delovanja na slovenskem trgu. Lahko z nami delite nekaj ključnih trenutkov in prelomnic v tem obdobju oziroma – ali obstaja obdobje, ki je Intersport v tem času najbolj zaznamovalo?

Praznovanje 25-letnice delovanja na slovenskem trgu je za nas izjemen dosežek, ki odraža dolgoletno zavezanost rasti. Prvi ključni trenutek je bila pridobitev licence za blagovno znamko Intersport v naši regiji, kar je bil izjemen uspeh, saj smo se spopadali z močno konkurenco tujih interesentov. Odprtje prve prodajalne v Šiški je postavila temelj za širitev naše maloprodajne mreže po celotni regiji Zahodnega Balkana.

Naslednji pomemben mejnik je bilo leto 2014, ko smo odprli svojo prvo spletno trgovino, kar je pospešilo naše poslovanje. Naslednji mejnik pa je prišel konec leta 2016, ko je poljski sklad Enterprise Investors prevzel lastništvo podjetja. To je prineslo svežo vizijo, nove investicije in še hitrejši razvoj, kar nam je omogočilo še bolj osredotočeno in dinamično rast, ki jo je v veliki meri podpirala širitev maloprodajne mreže in popolna prenova spletnih trgovin v regiji oz. vzpostavitev večkanalnega prodajnega okolja.

Leto 2020 in izzivi, ki jih je prinesla pandemija Covida-19, so nas, kot mnoge druge, postavili pred nepredvidljive situacije, a smo se z njimi uspešno spopadli. Ponosni smo, da smo v tem obdobju ostali zvesti svojim vrednotam in strankam ponudili še boljše storitve in izdelke. Prav tako je bilo pocovidno obdobje polno izzivov, vendar smo z vztrajnostjo in prilagodljivostjo uspešno nadaljevali svojo pot naprej kljub globalnim in makroekonomskim spremembam.

Kdaj je bila odprta prva prodajalna Intersport v Sloveniji?

Prva prodajalna Intersport v Sloveniji je bila odprta 26. avgusta 1999 v Ljubljani, v nakupovalnem centru Mercator Šiška, ki je bil prvi tovrstni center v Sloveniji, zasnovan po vzoru nakupovalnih središč v srednji in zahodni Evropi. Danes, po 25 letih, z veseljem gledamo nazaj na ta prelomni trenutek, ki je postavil temelje za našo širitev in trdno prisotnost v regiji.

Kako je potekala širitev maloprodajne mreže in kako se je širila ponudba?

Andrej Ažbe, direktor Intersporta Slovenija. Foto: Intersport Širitev naše maloprodajne mreže je bila tesno povezana s širitvijo Mercatorjevih centrov po regiji, kar nam je omogočilo hitrejši vstop na nova tržišča. Po uspešnem zagonu v Sloveniji smo že naslednje leto odprli prodajalne na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini, konec leta 2002 pa še v Srbiji. Do leta 2006 smo uspešno razširili svojo prisotnost tudi v Črni gori. Po letu 2014 smo začeli intenzivno vključevati franšizne partnerje, kar nam je omogočilo širitev tudi v Albaniji, Severni Makedoniji in na Kosovu.

Sčasoma smo začeli odpirati prodajalne tudi izven Mercatorjevih centrov, kar je bil pomemben korak pri naši rasti. Tako smo leta 2009 odprli prodajalno v Arena Centru v Zagrebu, leta 2013 pa našo največjo prodajalno v Sloveniji v BTC. Širitev smo nadaljevali z odpiranjem ključnih prodajaln, vključno s centrom Mall of Split leta 2016 in kljub izzivom, ki jih je prinesla pandemija Covida-19, oktobra 2020 uspešno odprli prodajalno v največjem nakupovalnem središču v regiji, Waterfront Beograd.

Naš cilj je bil vedno širiti ne le mrežo, ampak tudi ponudbo, ki je postajala vse bolj raznolika in prilagojena potrebam naših strank. To nam je omogočilo, da smo utrdili svojo vodilno vlogo na trgu športne opreme v celotni regiji.

Koliko prodajaln imate danes in kako obvladujete tako velik teritorij?

Danes upravljamo več kot 160 prodajaln v osmih različnih državah, kar je izjemen dosežek in hkrati velik izziv. Vsaka država, v kateri poslujemo, prinaša svoje specifike – od različnih jezikov, kultur, do zakonodajnih zahtev in potreb kupcev. Z izjemo franšiznih partnerjev v treh državah preostale trge vodimo sami, kar nam omogoča večji nadzor in boljšo usklajenost delovanja.

Da bi uspešno obvladovali tako velik teritorij, smo deloma centralizirali določene funkcije, kot so strategija, nabava in upravljanje blagovnih znamk, hkrati pa puščamo prostor za lokalizacijo aktivnosti v vsaki državi. Vsaka država ima svojo lokalno ekipo, kar nam omogoča prilagoditev ponudbe in aktivnosti specifičnim potrebam lokalnih trgov. Tako lahko ohranjamo enotno vizijo in vrednote blagovne znamke, a hkrati ostajamo fleksibilni in blizu lokalnim skupnostim. To ravnovesje med centralizacijo in lokalno prilagoditvijo je ključ do našega uspeha.

Kako bi ocenili, da se je športna trgovina v tem obdobju spremenila? So se spremenile tudi potrebe kupcev oz. izdelki, ki jih kupujejo? Kako so se v tem času spremenile potrebe kupcev in vrste izdelkov, ki jih iščejo?

Poslanstvo športne trgovine je ostalo enako – zagotavljati kakovostne izdelke, ki podpirajo aktiven življenjski slog. Vendar pa so se v zadnjih letih načini nakupovanja in potrebe kupcev bistveno spremenili. Kupci danes iščejo bolj specializirane izdelke, ki so prilagojeni specifičnim športom in potrebam, kar se odraža v vse bolj dovršeni in segmentirani ponudbi. Po drugi strani pa opazujemo vedno večji vpliv mode na športno industrijo, kjer se brišejo meje med oblačili za šport in prosti čas. To je prineslo razvoj izdelkov, ki so vsestranski in združujejo funkcionalnost ter stil.

Največjo spremembo pa je nedvomno prinesla digitalizacija in razcvet spletnih trgovin. Kupci imajo danes možnost enostavnega, intuitivnega nakupovanja kadarkoli in kjerkoli, kar je bistveno spremenilo nakupovalne navade. Spletne trgovine so odprle vrata neomejeni ponudbi športnih in prostočasnih izdelkov, kar je trgovcem, ki smo primarno delovali skozi fizične trgovine, prineslo nove izzive in priložnosti. Veseli nas, da smo se uspešno prilagodili tem spremembam in danes svojim strankam ponujamo odlično kombinacijo fizičnih in spletnih nakupnih izkušenj, ki izpolnjujejo njihove sodobne potrebe.

Foto: Bojan Puhek

Kateri izdelki so bili denimo najbolj iskani na začetku in kateri so najbolj iskani danes?

Naša ponudba je vedno temeljila na priljubljenih športnih kategorijah, kot so tek, kolesarjenje, pohodništvo in zimski športi, zato so tekaški copati, kolesa, pohodniška oblačila ter smuči, čelade in smučarski čevlji že od začetka med najbolj iskanimi izdelki. Široka uporabnost teh kosov ohranja njihovo priljubljenost tudi danes.

Vendar pa se je sčasoma pojavilo veliko novih izdelkov, ki sledijo razvoju športnih trendov. Napihljivi supi, ki jih pred 20 leti praktično ni bilo, so danes postali standardna poletna športna oprema. Podoben razcvet doživljajo tudi električna kolesa, ki so trenutno izjemno iskana.

Poleg tega opažamo, da so postali izdelki danes veliko bolj tehnično dovršeni. Napredek v razvoju materialov je pripeljal do lažjih, bolj vzdržljivih in funkcionalnih kosov, ki uporabnikom ponujajo še večjo zmogljivost in udobje. Zelo pomemben trend zadnjih let pa je tudi trajnostna naravnanost – vedno več izdelkov je narejenih iz okolju prijaznih materialov, kar odraža večjo ozaveščenost kupcev in njihovo željo po odgovorni potrošnji. Naš cilj je slediti tem spremembam in strankam ponuditi izdelke, ki niso le tehnično napredni, ampak tudi trajnostni.

Katere kategorije športne opreme so v zadnjih letih najbolj rasle? Kaj po vašem mnenju poganja to rast?

Kategorija športne opreme za "performance" ostaja stalnica, saj se ljudje že od nekdaj aktivno ukvarjajo s športom. Osnovne kategorije, kot so tek, kolesarjenje, pohodništvo in zimski športi, so nenehno prisotne, le posamezni trendi in specifične zahteve znotraj teh kategorij se spreminjajo z razvojem novih tehnologij in potreb.

Vsaka športna kategorija ima svoje specifike, vendar v zadnjih letih opažamo rast v "lifestyle" kategoriji, ki vključuje oblačila in obutev za prosti čas. Ta kategorija je manj občutljiva na sezonske spremembe in vremenske vplive, kar omogoča stabilno rast skozi vse leto. Poleg tega je meja med športno in vsakdanjo garderobo vedno bolj zabrisana, kar dodatno spodbuja povpraševanje po teh izdelkih.

Rast različnih kategorij pogosto poganjajo tudi naravne danosti v posameznih državah. V državah z gorskim terenom, kot so Slovenija in druge balkanske države, razvijamo pohodniško kategorijo. Športni dogodki, kot so svetovna prvenstva v nogometu, košarki ali olimpijske igre, prav tako spodbujajo povpraševanje po specifični opremi.

Pomemben dejavnik rasti je tudi vse večja promocija okolju prijazne mobilnosti. Z naraščajočo ozaveščenostjo o trajnostnem načinu življenja se povečuje priljubljenost koles, pri čemer elektrifikacija kolesarskega segmenta predstavlja velik pospešek za to kategorijo. Pri rasti kategorij gre vedno za preplet različnih dejavnikov – družbenih ekonomskih, naravnih, lokalnih ipd.

Foto: Intersport

Kako se je demografski profil vaših kupcev spreminjal v teh letih? Bi znali izpostaviti povprečnega kupca v Intersportu? Kdo je, koliko je star, kaj kupuje in s čim se ukvarja na rekreativni ravni?

Če izpostavimo tipičnega kupca v Intersportu, sta to običajno moški in ženska, stara med 35 in 50 let. Oba sta zaposlena, živita v skupnosti z otroki in sta vešča uporabe digitalnih tehnologij, kar pomeni, da pri nakupih pogosto kombinirata spletne in fizične trgovine. Šport ali rekreacijo vključujeta v svoj vsakdanji življenjski slog, pri čemer se povprečno do dvakrat tedensko aktivno ukvarjata z različnimi športi. Usmerjena sta k zdravemu načinu življenja in pri nakupih iščeta najboljšo možno vrednost za svoj denar, pri čemer sledita novostim, a ostajata pragmatična.

Demografski profil naših kupcev se je v zadnjih letih spremenil. Delež starejših kupcev se povečuje, ti pa so običajno bolj usmerjeni v praktičnost in manj sledijo modnim trendom. Njihova pozornost je pogosto usmerjena na izdelke iz kategorij pohodništva, kolesarjenja in prostega časa.

Po drugi strani pa mlajše generacije predstavljajo našega kupca prihodnosti. Aktivni so v kategorijah, kot so tek, trening, nogomet in prosti čas. Poleg tega jih zelo privlačijo globalni trendi, ki jih spremljajo predvsem prek družbenih omrežij. So zelo informirani, hitro zaznajo trende in pri izbiri izdelkov vse bolj cenijo trajnostni vidik. Nakupni proces želijo opraviti hitro, pogosto v celoti prek spleta, brez preizkušanja izdelka, pričakujejo pa tudi hitro dostavo, preprosto vračilo in takojšnje reševanje zahtevkov. Ta preplet različnih demografskih profilov kaže, kako se potrebe naših kupcev spreminjajo in kako pomembno je, da se prilagajamo sodobnim nakupovalnim navadam.

Bi rekli, da smo Slovenci športni narod, ki obožuje rekreacijo, in kako smo v tem smislu v zadnjih 25 letih po vašem rasli?

Absolutno. Slovenci smo športni narod in ljubezen do rekreacije je pri nas globoko zakoreninjena. To potrjujejo tudi številke – uspehi naših športnikov in ekip, številni rekreativni športni dogodki, ki se vsako leto organizirajo, ter izjemna gledanost športnih prenosov. Slovenija ima med državami EU enega najvišjih deležev športno aktivnega prebivalstva, kar je pomemben kazalnik naše športne kulture.

V zadnjih 25 letih smo v tem pogledu zagotovo rasli. Z izboljšanjem življenjskega standarda se več časa namenja rekreativnemu športnemu udejstvovanju, vedno večja je tudi ozaveščenost o pomenu športa za zdravje in dobro počutje, ne glede na starost. V Sloveniji imamo odlično urejeno športno infrastrukturo, ki omogoča dostop do večine razširjenih športov, kar dodatno spodbuja aktivno preživljanje prostega časa. Slovenci smo narod, ki ne le uživa v športu, temveč v njem tudi vidi ključno komponento zdravega in uravnoteženega življenjskega sloga.

Foto: Intersport

Tudi ozaveščenost in poznavanje izdelkov sta nenazadnje na ravni kupcev z leti čedalje bolj rasla. Kakšen je vaš pogled na to?

Drži, ozaveščenost in poznavanje izdelkov med kupci sta se v zadnjih letih močno povečala. Danes imajo kupci dostop do več informacij kot kadar koli prej, kar jim omogoča bolj premišljeno in informirano izbiro. Razvoj informacijske tehnologije in razcvet družbenih omrežij sta pri tem igrala ključno vlogo. Kupci si lahko v realnem času izmenjujejo mnenja, primerjajo izdelke in pridobivajo povratne informacije, kar jim daje večjo samozavest pri nakupovanju.

Družbena omrežja so postala pomembno orodje za iskanje informacij o izdelkih, ocenah in trendih, kar je prineslo večjo ozaveščenost kupcev. To pomeni, da kupci danes ne iščejo le najboljših cen, ampak tudi izdelkov, ki ustrezajo njihovim vrednotam in potrebam. Za nas to pomeni, da moramo biti še bolj transparentni in prilagodljivi, saj kupci pričakujejo hitre in jasne informacije o vsem, kar ponujamo.

Intersport je danes še kako uveljavljena in priljubljena znamka v Sloveniji. Katere so po vašem mnenju glavne prednosti in ključni dejavniki, ki so botrovali temu uspehu?

Uspeh Intersporta v Sloveniji temelji na več ključnih dejavnikih. Najprej je tu moč mednarodno priznane blagovne znamke Intersport, ki ji zaupajo kupci po vsem svetu. Ključna prednost je tudi kombinacija vrhunske ponudbe svetovno znanih blagovnih znamk, kot sta Nike in Adidas, ter naših lastnih znamk, kot so McKinley, Energetics, Nakamura in Firefly. Ta raznolika in kakovostna ponudba zagotavlja, da lahko vsak kupec najde nekaj zase – bodisi za vrhunske športne aktivnosti bodisi za prosti čas.

Pomemben dejavnik uspeha je tudi sodoben trgovinski koncept, ki ga podpirata spletna trgovina in dobra storitev v naših fizičnih prodajalnah. Naši zaposleni so predani in strokovno usposobljeni, kar prispeva k vrhunski nakupni izkušnji. Razvejana maloprodajna mreža, prisotnost na kar 38 lokacijah po Sloveniji, nam omogoča, da smo blizu kupcem v skoraj vsakem večjem ali manjšem mestu.

Na prepoznavnost in priljubljenost blagovne znamke vplivajo tudi naša prisotnost na športnih dogodkih, stalne oglaševalske aktivnosti in podpora športnim skupnostim. Poleg tega pa ponujamo vedno aktualne izdelke iz sveta športa, kar krepi zaupanje in zadovoljstvo naših strank. Vse to skupaj ustvarja močno blagovno znamko, ki je sinonim za kakovost in zanesljivost v športni industriji.

Foto: Intersport

Kako se Intersport razlikuje od svojih konkurentov? Kaj bi rekli, da je vaša največja konkurenčna prednost?

Intersport se od konkurence loči predvsem po izjemni širini in kakovosti svoje ponudbe. Druga ključna konkurenčna prednost je urejenost in privlačnost naših prodajaln ter odlična storitev, ki jo zagotavljajo naši strokovno podkovani in predani zaposleni. Poleg tega imamo dobro razvit večkanalni prodajni sistem, ki združuje fizične prodajalne z močno spletno trgovino. Zavezani smo k stalni marketinški aktivnosti in prisotnosti na lokalnem terenu. Naša konkurenčna prednost je torej v tem, da združujemo vrhunsko ponudbo, inovativne prodajne poti in močno lokalno prisotnost, kar ustvarja zaupanje in lojalnost med našimi strankami.

Danes imamo kupci na voljo bistveno večjo ponudbo kot pred 25 leti. Kako se spopadate s tako velikim številom konkurenčnih ponudnikov in pri tem ohranjate vodilni položaj na trgu?

Res je, da se je število konkurenčnih ponudnikov v zadnjih 25 letih močno povečalo, lahko rečem celo potrojilo, predvsem z vstopom specializiranih trgovin in velikih evropskih spletnih trgovcev, ki ponujajo tudi športno opremo. Kljub temu pa Intersport še vedno ohranja vodilni položaj na trgu športnih izdelkov v Sloveniji, kar je rezultat naše osredotočenosti na več ključnih dejavnikov.

Najprej, aktivni smo na vseh stičnih točkah s kupci. Čeprav večino prometa še vedno ustvarimo v fizičnih trgovinah, smo zelo pozorni na razvoj spletne trgovine, ki je enako dovršena kot pri največjih spletnih konkurentih.

Prav tako smo močno osredotočeni na agilnost in prilagodljivost svojega poslovanja. Imamo visoko usposobljeno ekipo, ki zna delovati proaktivno in hitro odgovarjati na spremembe na trgu. Kupci danes pričakujejo vrhunsko nakupno izkušnjo ne glede na to, ali nakupujejo prek spleta ali v fizičnih trgovinah, zato nenehno iščemo priložnosti za izboljšave. Vedno smo usmerjeni v prihodnost ter stremimo k stalnemu napredku in rasti.

Kako so se spremenile nakupne navade v pokoronskem obdobju? Ali ste v pokoronskem obdobju zaradi porasta spletne prodaje kakorkoli spremenili način delovanja podjetja, si morda zastavili druge prioritete? Kako je torej pandemija vplivala na vedenje kupcev v športni industriji? Ste opazili kakšne trajne spremembe v nakupnih navadah?

Zagotovo smo po pandemiji opazili trajne spremembe v nakupnih navadah kupcev, kar je vplivalo tudi na naše poslovanje. Porast spletnih nakupov nas je spodbudil, da prilagodimo logistično-distribucijski model, s čimer smo skrajšali čas dostave in hkrati optimizirali delovanje poslovalnic. Kupci so postali zelo vešči spletnega nakupovanja, povečalo se je tudi njihovo zaupanje v ta kanal. Z lahkoto zdaj kombinirajo spletne in fizične nakupe, zato je večkanalni način nakupovanja postal standardni način nakupovanja.

Pandemija je imela velik vpliv tudi na nakupne preference po kategorijah. Takoj po pandemiji smo opazili izjemen porast povpraševanja po opremi za outdoor aktivnosti, kot so pohodništvo, kolesarjenje, tek in smučanje, saj so ljudje iskali načine za aktivno preživljanje prostega časa na prostem. V zadnjih letih pa se je prodaja normalizirala, s poudarkom na kategorijah za prosti čas, kar kaže na to, da so kupci ponovno bolj usmerjeni v vsakodnevno udobje. Prav tako smo v zadnjem letu zaradi evropskega prvenstva opazili povečano povpraševanje po nogometni opremi.

Foto: Intersport

Kako veliko vlogo ima v vašem primeru spletna prodaja? Kakšno prihodnost vidite za fizične prodajalne Intersporta z vse večjo rastjo spletne prodaje? Kakšno vlogo bodo imele čez deset let?

Spletna prodaja v našem primeru še vedno ohranja pomemben delež, ki se giblje okoli 20 odstotkov celotne prodaje, odvisno od meseca. Poleg prodajnega vidika pa spletna trgovina igra ključno vlogo kot komunikacijski kanal. Njena vloga pri obveščanju in interakciji s kupci se bo v prihodnosti še okrepila. Spletna stran je primarni vir informacij o naši celotni ponudbi, kar je še posebej pomembno, ker naše fizične trgovine variirajo v velikosti – od 200 do dva tisoč kvadratnih metrov – in spletna prodaja uspešno zapolnjuje morebitne vrzeli v ponudbi v posameznih trgovinah. Kupci lahko prek spleta naročijo izdelke in jih prevzamejo v najbližji trgovini, kar združuje udobje spletnega nakupovanja in dostopnost lokalnih poslovalnic.

Menim, da prihodnost fizičnih trgovin kljub rasti spletne prodaje ostaja svetla. Deleži spletne prodaje se verjetno ne bodo bistveno spreminjali, vendar bo spletna trgovina še naprej imela pomembno vlogo, tudi za trgovce, ki so osredotočeni na fizične lokacije. Fizične prodajalne bodo ohranile svojo pomembno vlogo, saj kupci še vedno cenijo možnost osebnega stika, preizkušanja izdelkov in strokovnega svetovanja. Verjamem, da bo prihodnost v integraciji obeh kanalov – fizične trgovine bodo nudile bogato izkušnjo, spletna prodaja pa bo dodajala prilagodljivost in širši dostop.

Intersport deluje na različnih trgih. Kako se vaša strategija razlikuje med Slovenijo in drugimi državami v regiji? Kako se prilagajate lokalnim potrebam in preferencam?

Naša strategija je enaka na vseh trgih – želimo biti vodilni ponudnik športne opreme in prva izbira za športne navdušence, ne glede na lokacijo.

Ključni projekti so centralizirani, zato kot blagovna znamka nastopamo z usklajeno celostno podobo in enotnim načinom komuniciranja. Zagotavljamo kredibilno ponudbo v ključnih športnih kategorijah in standardizirano prodajno okolje, kar omogoča enako kakovostno nakupno izkušnjo povsod.

Hkrati pa se prilagajamo lokalnim potrebam. Ponudbo prilagajamo glede na priljubljene športne aktivnosti v posameznih državah, podpiramo lokalne dogodke in vlagamo v športne kategorije, ki so v določenem okolju bolj pomembne. Tako uspešno združujemo globalno strategijo in lokalno prilagodljivost.

Foto: Intersport

So slovenski kupci športne opreme po čem specifični v primerjavi s kupci iz drugih držav na Zahodnem Balkanu? Opazite kakšne posebne trende ali preference?

Razlike med slovenskimi kupci in tistimi na Zahodnem Balkanu se kažejo predvsem v potrošniških prioritetah, navadah in priljubljenih športih. Slovenski kupci so bolj usmerjeni v kakovost in tehnično dovršene izdelke, pogosto so pripravljeni vložiti več denarja v športno opremo. Ta usmerjenost je še posebej opazna pri individualnih športih, kot so tek, pohodništvo, smučanje in kolesarjenje, ki so v Sloveniji zelo priljubljeni, tudi zaradi naravnih danosti države.

Na Zahodnem Balkanu pa opazimo nekoliko večje zanimanje za kolektivne športe, kot sta nogomet in košarka, ter bolj cenovno dostopno opremo, čeprav se te razlike počasi zmanjšujejo. Tudi pri kupcih na Zahodnem Balkanu se postopoma povečuje zanimanje za tehnično dovršene izdelke in "lifestyle" kategorijo.

V Sloveniji je opazen tudi močan vpliv uspehov naših vrhunskih športnikov, ki dodatno spodbuja zanimanje za določene športe, kot sta kolesarjenje in smučanje, medtem ko so na Zahodnem Balkanu lokalni športni junaki pogosto osredotočeni na kolektivne športe, kar oblikuje tudi tamkajšnje trende.

Intersport ponuja tudi lastne blagovne znamke športne opreme. Kako pomembne so te blagovne znamke za vaš portfelj in kakšna je njihova prihodnost?

Lastne blagovne znamke so za naš portfelj izjemno pomembne, saj omogočajo, da kupcem ponudimo odlično razmerje med kakovostjo in ceno. Gre za ključne znamke v posameznih športnih kategorijah – McKinley za pohodništvo in smučanje, Energetics za trening, Nakamura za kolesarjenje in Firefly za plavanje ter vodne športe. Poleg tega igrajo te blagovne znamke osrednjo vlogo pri pozicioniranju v naših prodajalnah ter v okviru komunikacijsko-marketinških aktivnosti. Njihova raznolika ponudba in dostopnost močno prispevata k naši konkurenčni prednosti na trgu danes in v prihodnosti.

Foto: Intersport

Trajnost postaja vse pomembnejša tema v športni industriji. Kako se Intersport prilagaja temu trendu?

S področjem trajnosti smo se aktivno začeli ukvarjati leta 2021. Po eni strani več pozornosti posvečamo temu, kakšne izdelke umeščamo v ponudbo, po drugi strani izboljšujemo lastne interne prakse v tej smeri.

Z velikim zadovoljstvom lahko rečem, da so blagovne znamke, ki jih prodajamo v svojih prodajalnah, v zadnjih letih naredile velik korak naprej z vse večjo ponudbo izdelkov, ki so proizvedeni na okolju bolj prijazen način in/ali vsebujejo bolj trajnostne materiale in tehnologije. Ta pozitivni trend pričakujemo tudi v prihodnje.

Od leta 2021 merimo ogljični odtis, letni izračuni nam ponujajo jasno sliko, kateri so tisti deli našega poslovanja, ki povzročajo emisije in v kolikšni meri.

Smo prejemniki certifikata Green Star, kar nas uvršča med podjetja, ki se zavedajo, da njihovo poslovanje vpliva na okolje, podnebje in družbo.

Interno smo uveljavili prakso, da izdelke z manjšimi napakami, ki so primerni za nadaljnjo uporabo, darujemo dobrodelnim organizacijam. Na ta način podaljšamo življenjski cikel izdelkov in zmanjšamo količino smeti na odlagališčih.

Kupcem ponujamo tudi možnost, da obutev in oblačila, ki jih ne potrebujejo več, podarijo ljudem v stiski. Rabljene izdelke zbiramo v naši prodajalni Ljubljana BTC.

Kupcem omogočamo tudi izposojo določenih kosov športne opreme.

V športni industriji so pogosta sodelovanja in partnerstva z blagovnimi znamkami ter športnimi dogodki, eden izmed takih je tudi nedavni Festival športa v Ljubljani, ki ste ga podprli tudi v športu. Kako pomembna so ta sodelovanja za Intersport in kakšne vrste partnerstev si želite v prihodnje?

Partnerstva in sodelovanja so za nas ključna, saj nas povezujejo z vodilnimi blagovnimi znamkami v športni industriji. To ni le poslovna strategija, ampak način, kako ostajamo prisotni tam, kjer se šport dejansko odvija. S takšnimi sodelovanji svojim strankam prinašamo dodatno vrednost prek skupnih promocij in sinergij.

Športni dogodki, kot je Festival športa v Ljubljani ali pa Ljubljanski maraton, so za nas še posebej pomembni, saj nam omogočajo neposreden stik z rekreativnimi športniki in lokalnimi skupnostmi. Takšni dogodki so priložnost, da dobesedno stopimo na teren in se povežemo s športniki tam, kjer najbolj šteje – med njihovimi aktivnostmi. To ni le podpora športu, ampak način, kako naša blagovna znamka pride v stik s svojimi uporabniki na najbolj pristni ravni.

V prihodnosti si želimo še naprej spodbujati sodelovanja, ki gradijo na tej povezavi – tako z blagovnimi znamkami kot z dogodki, ki podpirajo naše poslanstvo. Vedno bomo iskali priložnosti, ki nas približajo ljudem in športu, ter sodelovanja, ki bodo poudarjala temeljne vrednote našega podjetja.

Kateri so po vašem mnenju največji izzivi, s katerimi se bo soočala športna maloprodaja v naslednjih nekaj letih? Kako se Intersport pripravlja na te izzive?

Športna maloprodaja se bo v naslednjih nekaj letih soočala z več ključnimi izzivi, ki bodo hkrati priložnost za rast in izboljšave. Eden največjih izzivov bo nenehen tehnološki napredek, še posebej v povezavi z umetno inteligenco in digitalizacijo. Podjetja bodo morala stalno optimizirati svoje procese, da bodo lahko izkoristila prednosti teh novih tehnologij in hkrati ohranjala konkurenčnost.

Drugi veliki izziv bo trajnost. Kupci postajajo vse bolj ozaveščeni o vplivu svojih nakupov na okolje, zato bo pritisk na trgovce, da ponujajo bolj trajnostne izdelke in prakse, naraščal.

Prilagodljivost delovne sile bo prav tako pomembna, saj kupci pričakujejo hitro in učinkovito storitev.

Umetna inteligenca na različne načine postaja vse večji del naše družbe. Kakšno vlogo imajo umetna inteligenca ali napredne tehnologije v prihodnjem razvoju Intersporta?

Umetna inteligenca trenutno igra omejeno vlogo, uporabljamo jo predvsem v digitalnih komunikacijah in pri ustvarjanju marketinških materialov. Naši notranji procesi za zdaj še niso v veliki meri podprti s to tehnologijo, uporabljamo pa posamezna orodja za specifične namene. Jasno pa je, da bo umetna inteligenca v prihodnosti postala nepogrešljiva tudi v trgovinski industriji, saj že večina sodobnih programskih orodij temelji na njej.

Vidimo velik potencial umetne inteligence pri izboljšanju internih procesov, predvsem na področjih, kot so obdelava velikih količin podatkov in predikativna analitika. Verjamemo, da bo umetna inteligenca podpirala naše delovanje in optimizirala procese, ne pa nadomeščala delovnih mest.

Kako se Intersport prilagaja potrebam mlajših generacij?

Intersport se potrebam mlajših generacij prilagaja na več načinov, saj postajajo vse pomembnejša strateška skupina za naše podjetje. Na ravni ponudbe skrbimo, da vključujemo blagovne znamke in izdelke, ki so relevantni za mlade. Posebej aktiven je naš marketinški oddelek, ki ustvarja vsebine, prilagojene tej ciljni skupini, zlasti na družbenih omrežjih, kjer mladi preživljajo največ časa.

Poseben izziv pri mlajših generacijah je, da jih ne moremo doseči le prek enega ali dveh medijev. Pogosto se "družijo" v specifičnih spletnih skupnostih in platformah, zato jih je težje doseči, saj klasične medije spremljajo manj ali zelo selektivno. Zato se osredotočamo na raznoliko prisotnost v digitalnem okolju in na vsebine, ki resonirajo z njihovim življenjskim slogom in vrednotami.

Kakšni so vaši načrti za prihodnost? Vidite kakšne nove priložnosti za rast in razvoj Intersporta v Sloveniji in širše?

Naši načrti za prihodnost so usmerjeni v nadaljnjo krepitev vodilne pozicije na slovenskem trgu športnih izdelkov, z jasnim poudarkom na še višji kakovosti ponudbe in izjemnih storitvah. Prepričan sem, da prihodnost prinaša številne priložnosti, vendar je ključno, da jih pravočasno prepoznamo in nanje ustrezno reagiramo.

Ključni dejavnik našega prihodnjega uspeha so naši zaposleni. Njihova strokovnost, predanost in inovativnost predstavljajo velik potencial za rast podjetja. Verjamem, da bodo s svojimi sposobnostmi še naprej prispevali k razvoju Intersporta in nenehno presegali pričakovanja.

Poleg tega bomo okrepili svoje sodelovanje na lokalni ravni, saj želimo še bolj podpirati športne skupnosti. Kot del globalne mreže imamo tudi prednost, da lahko prenašamo najboljše prakse in inovacije s svetovnega trga v lokalno okolje, kar nam omogoča ohranjanje konkurenčne prednosti. Prilagodljivost bo ključnega pomena za našo uspešnost v prihodnjih letih, tako v Sloveniji kot na mednarodnem trgu.