Tabor je sezono začel z zmago po avtogolu

Čast začetka nove sezone, prvi krog zaradi okužb z novim koronavirusom sicer ne bo popoln, je pripadel primorskima kluboma. Domačini so v spomladanskem delu prejšnje sezone z zanesljivimi predstavami že precej pred koncem sezone potrdili prvoligaški status tudi za 2020/21, Koprčani pa so si ga spet priigrali kot najboljša ekipa druge lige, a so bili po prekinitvi tekmovanja od začetka marca brez uradnih tekem.

Domača zasedba je prvo tekmo nove sezone pričela v spremenjeni zasedbi, saj je klub v kratkem premoru zapustilo kar nekaj igralcev. Med vidnejšimi okrepitvami pa je nekdanji reprezentančni vratar Jan Koprivec, ki je danes tudi začel tekmo.

V Kopru po vrnitvi na prvoligaško sceno ne skrivajo želje, da bi se potegovali tudi za mesta v Evropi. A danes najodmevnejše okrepitve, Aleksandra Rajčevića, ki je prišel iz Maribora, še ni bilo v postavi.

Prvih 45 minut nove sezone so bolje odigrali nogometaši Tabora. Prav na začetku so sicer prepustili pobudo gostom, pri katerih pa Dare Vršič s strelom z 20 metrov ni bil natančen in žogo poslal mimo gola.

Pozneje so bili vse aktivnejši in nevarnejši domači, motor ekipe pa je bil v prvem delu Dominik Mihaljević. V 27. minuti je meril z leve strani kazenskega prostora, a mimo gola.

Isti igralec je nato po strelu iz obrata zadel v telo Timoteja Dodleka, v naslednji akciji domačega napadalca pa se je izid spremenil. Mihaljević je s podajo z leve strani skušal zaposliti soigralce v kazenskem prostoru, toda žogo je še pred njimi odbil gostujoči branilec Žan Žužek in jo preusmeril v svojo mrežo. Po zadnji nevarni akciji Mihaljevića v prvem polčasu pa je Vargić žogo v 37. minuti ukrotil.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V nadaljevanju so spet prvi prišli do priložnosti gostje, po prostem strelu s kakšnih 20 metrov pa je v 50. minuti kapetan Vršič meril po sredini gola, a nekoliko previsoko.

Domači bi lahko vodstvo povišali pet minut zatem, ko je v kazenski prostor prodrl Mario Babić, a se ni odločil za preigravanje vratarja. Podal je nazaj Kevinu Doukoureju, ta pa je nato nastreljal Vargića.

Za Koper nje v 73. minuti močno z 20 metrov sprožil Dodlek, žoga je za malo zgrešila stičišče vratnice in prečke. Koprčani so sicer v zadnjem delu tekme prevzeli pobudo, a prave nevarnosti za izenačenje ni bilo. Lahko pa bi domači v sodnikovem dodatku še potrdili zmago, a je po prostem strelu Mihajlevića vratar žogo odbil v kot.

V naslednjem krogu bo v nedeljo, 30. avgusta sežanska ekipa gostovala pri pokalnih prvakih v Murski Soboti, Koprčani pa bodo isti dan gostili ljubljansko Olimpijo.

Tabor : Koper 1:0 (1:0)

Stadion Rajko Štolfa, brez gledalcev, sodniki: Jug, Bensa, Černe.



Strelec: 0:1 Žužek (33., avtogol).



Tabor Sežana: Koprivec, Ristić, Nemanić, Babić (od 90. Stare), Briški, Doukoure, Zebić, Mihaljević, Kouao, Sever (od 71. Salkič), Stančič (od 71. Rovas).

Koper: Vargić, Jozinović, Žužek, Cerovec, Mišić (od 84. Badžim), Dodlek, Pejić (od 59. Jelič Balta), Vršič (od 85. Vekić), Čirjak (od 45. Mlakar), Stevanovič, Mulahusejnović (od 78. Bešir).



Rumeni kartoni: Doukoure, Mihaljević; Mišić, Jozinović, Cerovec.

Potek tekme v živo:

KONEC TEKME! Tabor je že takoj na začetku nove sezone prišel do prvih točk in osvojil vse tri. Zasluženo.



73. minuta: spet je poizkusil Koper. Streljal je Timotej Dodlek in bil blizu evrogola, a je žoga zletela mimo gola.



54. minuta: zdaj je bilo vroče na drugi strani. Do strela v kazenskem prostoru je prišel Kevin Doukoure, a se je z novo obrambo izkazal Ivan Vargić v koprskih vratih.



VIDEO: prosti strel Dareta Vršiča:





52. minuta: Koper je imel na robu kazenskega prostora na voljo prosti strel. K žogi je pristopil Dare Vršič, ustrelil, a le za las zgrešil cilj.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! Nogometaši so krenili s sredine igrišča. Pred nami je drugih 45 in še nekaj minut tekme v Sežani. Kaj nas čaka?



POLČAS! Za nami je prvih 45 minut igre v sezoni 2020/21. Tabor zasluženo vodi, ob vročini, ki vlada v Sežani, pa prav posebej spektakularnega nogometa ni bilo. Razumljivo in pričakovano.



46. minuta: zdaj pa so imeli priložnost Koprčani. Po predložku z desne strani je pred golom Tabora malo zamudil njihov najboljši strelec Dare Vršič.



45. minuta: spet je bil nevaren Tabor. S strelom od daleč je poizkusil Leon Sever. Atraktivno, a ne dovolj natančno.



VIDEO: priložnost Dominika Mihaljevića:





38. minuta: Tabor je bil blizu povišanja vodstva. Po levi strani je prodrl nevarni Dominik Mihaljević in prišel do strela, a se je z obrambo izkazal Hrvat med vratnicama Kopra Ivan Vargić.



VIDEO: avtogol Žana Žužka:





GOOOL! Na prvi gol nove sezone smo čakali 32 minut, v 33. minuti pa smo ga le dočakali. No, pravzaprav ne gola, ampak avtogol. Zadel je Tabor, potem ko je po levi strani prodiral Dominik Mihaljević, poslal predložek v kazenski prostor za Dina Stančića, a je pred njim nespretno posredoval Žan Žužek in, podobno kot Romelu Lukaku včeraj v finalu lige Europa, nesrečno premagal svojega vratarja. Tabor vodi z 1:0.



22. minuta: za nami je prvi del prvega polčasa, a gola v Sežani še nismo dočakali. Tudi večjih priložnosti ne. Malce več pobude na igrišču imajo sicer domačini.



ZAČETEK TEKME! Pa smo jo le dočakali, Prvo ligo Telekom Slovenije. Za začetek je na sporedu primorski derbi med Taborom in novincem Koprom, ki se je v prvoligaško konkurenco vrnil po štirih letih.