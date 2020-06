Slovenski sodnik, ki se je znašel sredi afere, se vrača na delo

Slavko Vinčić, slovenski mednarodni nogometni sodnik, ki je bil pred dvema tednoma v središču javnosti ob odmevni raciji, v kateri so v Republiki Srbski na policijsko privedli 35 oseb, se vrača na nogometne zelenice. Na Nogometni zvezi Slovenije očitno ne dvomijo v njegovo plat zgodbe, saj bo že v sredo sodil na tekmi 28. kroga Prve lige Telekom Slovenije med Aluminijem in sežanskim Taborom.

Slavko Vinčić se je konec maja znašel v središču pozornosti, saj je bil ena izmed 35 oseb, ki so jih v Bjeljini privedli v raciji, v kateri so policisti zasegli deset pištol, 14 zavitkov kokaina, medicinske droge in še več različnih valut denarja v vrednosti 10 tisoč evrov.

Eden najbolj priznanih slovenskih nogometnih sodnikov, ki je v tej sezoni trikrat sodil tudi v ligi prvakov, sicer ni bil med 16 osebami, ki so jih pristojni pridržali. Med njimi so bile tudi prostitutke. V odzivu na odmeven škandal je tudi v pogovoru za naš portal dejal, da se je znašel ob nepravem času na nepravem mestu.

S podobnimi besedami ga je v prvem odzivu opravičil tudi njegov nadrejeni na Nogometni zvezi Slovenije Vladimir Šajn in kot kaže v besede, ki jih je izgovoril že takrat, zares verjel. Že v sredo bo Vinčić, ki bo tako izpustil samo prva dva prvenstvena kroga po koronakrizi, namreč spet na delu, in sicer kar v glavni vlogi. Sodil bo na tekmi med Aluminijem in sežanskim Taborom v 28. krogu Prve lige Telekom Slovenije.

Na odgovor na vprašanje, ali so bili do Vinčića, ki je sodil že osem tekem v elitni ligi prvakov in še precejkrat več v ligi Europa, podobno prizanesljivi tudi pri Uefi in Fifi, do katerih je informacija o odmevnem škandalu zagotovo prišla, pa bomo morali še nekoliko počakati.