Prvi mož NZS: Klubi morajo biti bistveno bolj odgovorni #video

Predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović je spregovoril o težavah, ki so nastale zaradi okužbe nekaterih nogometašev s covid-19, posledično pa so morali zamakniti začetek Prve Lige Telekom Slovenije.

"Mi bi radi po vzoru drugih, resnih nogometnih držav, da se dogovorimo skupaj z NIJZ in strokovno vladino skupino za rešitev, pri kateri bi izločili okužene posameznika in samo tiste, ki so imeli neposreden stik z njim. Preostali, ki so bili na testiranju zdravi, bi lahko normalno igrali naprej," poudarja predsednik NZS Radenko Mijatović.

Stroške dveh testiranj, približno 90 tisoč evrov, ki so jih zaenkrat opravili slovenski prvoligaši, je krila Nogometna zveza Slovenije. Če bi želeli testirati pred vsakim krogom, bi to pomenilo okoli milijon in 600 tisoč evrov na sezono. Zaradi okuženih nogometašev se je tako Prva Liga Telekom Slovenije prestavila na 22. avgust.

"Nemogoče je, da bi mi pred vsakim krogom zagotavljali testiranja. NZS je to naredila kot pomoč klubom, zdaj pa so klubi sami odgovorni, če se pojavijo potencialni sumi o okužbi, da opravijo teste."

Covid-19 je v nekaterih primerih prišel iz tujine. O tem Mijatović pravi: "Neodgovorno je, da posameznik ogrozi delovanje kluba in celotnega nogometa. Klubi bodo morali biti bistveno bolj odgovorni, kako in na kakšen način zagotoviti, da se bodo njihovi igralci obnašali maksimalno odgovorno."

Če se je začetek prve lige prestavil, pa so s tekmami normalno začeli v 2. ligi. Kako bo torej z ostalimi, mladinskimi in nižjimi slovenskimi ligami? "Pri drugih klubih gre za amaterska tekmovanja, amaterski šport. Ne gre za fiksne pogodbe, za obveznosti klubov, in tudi število igralcev je lahko večje. Če se bodo okužbe pojavljale, bomo reagirali od primera do primera."