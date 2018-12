Pred odmorom padel še Rudar: Štajerci so natresli že 55 zadetkov! #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Luka Zahović in Jan Mlakar sta konkurenci nasula vsak po devet zadetkov, Mariborčani skupaj kar 55.

Luka Zahović in Jan Mlakar sta konkurenci nasula vsak po devet zadetkov, Mariborčani skupaj kar 55. Foto: Sportida

Nogometaši Maribora so v 19. krogu Prve lige Telekom Slovenije v Velenju premagali domači Rudar s 3:1 (1:1).

Gostitelji so tekmo začeli pogumno, prvi del prvega polčasa je bil povsem enakovreden, priložnosti praktično ni bilo. V 14. minuti so sicer gosti nekajkrat streljali na gol, a žoga ni našla poti v mrežo, po kotu pa je Luka Zahović prišel do strela, a je bil Matej Radan na mestu. V 29. minuti se je Zahović znašel v podobni priložnosti, tokrat je streljal mimo gola, učinkovitejši od njega pa je bil v 38. minuti Jan Mlakar, ki je izkoristil podajo z desne strani, z neposredne bližine je zatresel mrežo.

Fotogalerija iz Velenja (fotograf: Jurij Vodušek / Sportida):

1 / 27 2 / 27 3 / 27 4 / 27 5 / 27 6 / 27 7 / 27 8 / 27 9 / 27 10 / 27 11 / 27 12 / 27 13 / 27 14 / 27 15 / 27 16 / 27 17 / 27 18 / 27 19 / 27 20 / 27 21 / 27 22 / 27 23 / 27 24 / 27 25 / 27 26 / 27 27 / 27

Le tri minute pozneje bi lahko domači izenačili, Dominik Radić je ušel mariborski obrambi, z leve strani prišel pred vratarja Kenana Pirića, a je bil ta dobro postavljen in je strel ubranil. Lepo priložnost je imel na drugi strani v 41. minuti spet Zahović, po podaji Mlakarja je sam pritekel pred Radana, a je ta z nogo dobro posredoval.

Kazen za zapravljeno priložnost je prišla že v naslednjem napadu, ko je navidez nenevarno akcijo uspešno končal Leon Črnić, po podaji Radića ni okleval s strelom, ki je končal za hrbtom Pirića.

Tudi drugi del so Velenjčani začeli podjetno, a v času njihove premoči so gosti spet povedli. Po lepi podaji Jasmina Mešanovića je Zahović spet sam stekel proti vratarju, tokrat ga je z nizkim strelom tudi premagal.

Zmagovalec je bil dokončno rešen v 59. minuti, ko je bil po kotu v kazenskem prostoru najvišji Saša Ivković, njegov strel z glavo je bil dovolj močan in natančen, da je končal v mreži. Za branilca Maribora je bil to že šesti gol v sezoni, z njim je umiril velenjske nogometaše, ki so se takrat že zavedali, da točk proti tradicionalno neugodnem tekmecu tudi tokrat ne bo.

Rudar Velenje : Maribor 1:3 (1:1) Štadion Ob jezeru, gledalcev 700, sodniki: Obranović, Praprotnik, Salkić (vsi Ljubljana).



Strelci: 0:1 Mlakar (35.), 1:1 Črnčič (41.), 1:2 Zahović (52.), 1:3 Ivković (59.).



Rudar: Radan, Pušaver, Tomašević, Vasilijević, Hrubik, Bolha (od 88. Vodeb), Črnčič (od 74. Škoflek), Pušnik, Trifković, Arap (od 58. Tučić), Radić.



Maribor: Pirić, Klinar, Rajčević, Ivković, Viler, Bajde (od 70. Santos), Cretu, Dervišević, Mešanović, Zahović (od 85. Kramarič), Mlakar (od 70. Mlakar).



Rumena kartona: Vasilijević; Zahović.

Rdeči kartoni: /