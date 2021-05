Igralke None Pomurja Beltincev so v 19. krogu 1. slovenske ženske nogometne lige premagale MB Tabor s 14:0, pri čemer je Kaja Korošec dosegla šest zadetkov. S tem so si dva kroga pred koncem že zagotovile nov naslov državnih prvakinj. Zanje je to osmi, toliko jih ima v zgodovini dosedanja rekorderka Krka.