Nevsakdanji gol v Domžalah, ki je spomnil na Bežigrad in leto 2001

Milan Osterc na nepozabni tekmi med Slovenijo in Romunijo novembra 2001. Foto: Reuters

Olimpija je v 24. krogu Prve lige Telekom Slovenije zmagala s 3:1 in zabila tri lepe zadetke, a njen prvi gol v Domžalah je bil nekaj posebnega. Prvenec Maria Jurčevića v prvoligaški druščini močno spominja na enega najbolj legendarnih zadetkov v zgodovini slovenskega nogometa.

Olimpija je v prvem nastopu po reprezentančnem premoru navdušila na derbiju v Domžalah, kjer je prišla do prve zmage po dveh krogih brez polnega izkupička (remi na derbiju proti Mariboru v Stožicah in poraz proti Triglavu v Kranju), do treh točk pa ji je pomagal tudi levi bočni branilec Mario Jurčević.

Triindvajsetletni nogometaš, za katerega je bil nastop v Domžalah jubilejni 50. v slovenski prvoligaški druščini je v 29. minuti prodiral po levi strani in želel poslati predložek pred gol Domžal, a "ponesreči" ciljal v okvir domžalskega vratarja Krševana Santinija in ga tudi presenetil. To je bil njegov prvenec v Prvi ligi Telekom Slovenije.

Takoj za tem, ko je žoga končala v mreži, se je marsikdo spomnil na 10. november 2001 in nepozabno tekmo dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2002 proti Romuniji za Bežigradom.

Takrat je pri izidu 1:1 v 68. minuti na levi strani do žoge prišel Milan Osterc, udaril po žogi, kot da želi poslati predložek pred gol, a namesto tega je žoga v loku preletela romunskega vratarja Bogdana Stelee, pristala v mreži in poskrbela za noro veselje 9000 gledalcev, kolikor se jih je takrat zbralo na tribunah legendarnega ljubljanskega štadiona.

Ostalo je zgodovina. Slovenija je zmagala z 2:1, na povratni tekmi v Bukarešti štiri dni pozneje remizirala z 1:1 in se prvič in za zdaj tudi zadnjič v zgodovini uvrstila na največje nogometno tekmovanje na svetu.

Tule sta zadetka, o katerih pišemo:

Gol Maria Jurčevića v Domžalah:

Gol Milana Osterca za Bežigradom: