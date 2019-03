Olimpija z zmago Domžalam pobegila za kar 12 točk

Ljubljančani so po dveh krogih brez zmage le vpisali nove tri točke in ohranili nekaj upanja za približanje vodilnemu Mariboru. Olimpija je sicer znova imela nekaj težav v obrambi, a sta napad in zvezna vrsta delovala dovolj dobro za slavje v Domžalah. Gostitelji, ki niso mogli računati na Gregorja Sikoška, pa so doživeli drugi zaporedni poraz in ohranili boj za želeno tretje mesto povsem odprt, saj tesno sledita Aluminij in Celje.

Ljubljančani so tekmo začeli podjetneje in že v četrti minuti je do strela z glavo iz bližine prišel Rok Kidrič, izkazal pa se je Krševan Santini. V nadaljevanju pa so se tudi Domžalčani pokazali za nevarnega tekmeca, prihajali kar pogosto v obetavne položaje (tudi ob prekinitvah so pogosto dobili skok), a je zmanjkala prava zadnja podaja. Še najbolj nevarni so bili v 16. minuti, ko je Tilen Pečnik poskusil z roba kazenskega prostora, ter v 44. in v 45. minuti po poskusih Tončija Mujana in Tilna Klemenčiča.

Rok Kidrič se spet ni uspel vpisati med strelce in še čaka na prvenec v majici Olimpije. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Ljubljančani pa so bili konkretni še v 25. minuti, ko je Goran Brkić sprožil s prostega strela od daleč, Santini pa je žogo ujel. V 29. minuti pa so izbranci Roberta Pevnika povedli. Stefan Savić je na levi strani žogo na kratko oddal do vtekajočega Maria Jurčevića, ta je želel podati pred gol, a je žoga preletela Santinija in končal v mreži.

Ljubljančani so prednost podvojili v 48. minuti. V glavni vlogi je bil Brkić, ki je svojo akcijo začel na levi strani, preigraval in prodiral v sredino ter nato z nizkim strelom z roba kazenskega prostora premagal Santinija. Zanj je bil to tretji spomladanski in tretji gol sezone.

Novo izjemno priložnost so imeli gosti v 54. minuti, ko je povsem neoviran streljal Jan Adrejašič, a preslabo oziroma prešibko, tako da je Santini žogo ujel. Takoj zatem pa so Domžalčani na drugi strani vendarle izkoristili slabo pokrivanje Ljubljančanov ob prekinitvi.

Olimpija je po dveh krogih brez zmage v Domžalah prišla do polnega izkupička. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Adam Gnezda Čerin je žogo poslal iz desnega kota v osrčje kazenskega prostora, tam pa je ob nepozornem Andrejašiču povsem neoviran z glavo streljal Amedej Vetrih in zadel za 1:2. A prav strelec gola se je v 59. minuti spozabil, napravil grd prekršek (start s podplatom v stegno) nad Asmirjem Suljićem in si prislužil rdeči karton.

Kljub temu je v 64. minuti Pečnik močno sprožil in le za malo zgrešil ljubljanska vrata, v 68. minuti pa je s prostega strela močno udaril še Senijad Ibričić, a je bil Vidmar na mestu, tako kot malce zatem po poskusu Daria Kolobarića.

V 75. minuti je do strela v ljubljanski ekipi prišel Oliver Kregar, Santini pa z njim ni imel posebej težkega dela. Zato pa je v 82. minuti svoj sedmi gol sezone dosegel Savić, ki je v kazenskem prostoru unovčil Kidričevo podajo in odločil tekmo.

Domžalčani bodo v 25. krogu v soboto gostovali v Celju, Ljubljančani pa bodo dan pozneje gostili Velenjčane.

Domžale : Olimpija 1:3 (0:1)

Športni park, gledalcev 2000, sodniki: Vinčić, Klančnik in Kovačič.



Strelci: 0:1 Jurčević (29.), 0:2 Brkić (48.), 1:2 Vetrih (55.), 1:3 Savić (82.).



Domžale: Santini, Dobrovoljc, Klemenčič (od 78. Morris), Rom, Gnezda Čerin, Ibričić, Vetrih, Mujan (od 56. Hodžić), Pečnik (od 69. Kolobarić), Podlogar, Vuk.

Olimpija: Vidmar, Maksimenko, Bagnack, Jurčević (od 87. Mujčić), Andrejašić (od 71. Kregar), Brkić, Tomić, Boakye, Suljić (od 90. Kadrić), Savić, Kidrič.



Rumeni kartoni: Ibričić, Podlogar; Kidrič, Suljić.* Rdeči karton: Vetrih (59.).

Spremljanje tekme v živo: