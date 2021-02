Na trenerski stolček Kopra se vrača staro ime

"Vežejo me lepi spomini na klub in mesto, skupaj smo že doživeli lepe trenutke. Želim nadaljevati in še izboljšati uspehe ter nizati pozitivne rezultate, ne zame, ampak za klub. Zahvalil bi se predsedniku in športnemu direktorju za zaupanje. Upam, da nas bo ta ponovna združitev pripeljala daleč," je od podpisu pogodbe dejal Vanoli.

Koprčane je v med letoma 2012 in 2015 vodil v dveh različnih obdobjih, z obalnim klubom pa je prišel do pokalnega in superpokalnega naslova. Na slovenskih zelenicah je vodil tudi Olimpijo med aprilom in septembrom 2016. Nazadnje je bil leta 2019 trener italijanskega kluba Bisceglie.

Foto: Bojan Puhek

Danes bo z ekipo opravil prvi trening, že v soboto pa bo pod njegovim vodstvom ekipa gostovala v Ljubljani pri Bravu, so zapisali na spletni strani kluba.

Koper se je sicer po dveh porazih proti Olimpiji in Gorici v spomladanskem delu PLTS razšel z Miranom Srebrničem, ki pa ostaja v klubu v drugačni vlogi.