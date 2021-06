Iz Nafte v prvo ligo

Kot so pojasnili pri Nafti, je pri Bizjaku pretehtala želja po igranju nogometa na najvišji ravni in obenem selitev bližje domu.

Tako kot praktično vsi prvoligaši so tudi Kidričani že začeli priprave na novo sezono, na prvem treningu je bilo 28 igralcev, iz mladinske vrste so se uvodnega članskega treninga udeležili Kristjan Sagadin, Staš Mlakar, Andraž Mlinar, Tim Ciganović in Jan Majcen. Na treningu je bil tudi Robert Pušaver, ki je pred dnevi okrepil Aluminij, na preizkušnji pa je Robert Čakš, so sporočili iz Aluminija.