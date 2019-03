Incident vratarja Krškega, ki je posnemal Zinedina Zidana

Na tekmi 24. kroga Prve lige Telekom Slovenije med Krškim in kranjskim Triglavom na štadionu Matije Gubca v Krškem, ki se je končala z zmago gostov s 3:1, si je vratar domače ekipe privoščil veliko neumnost. Izgubil je živce, nasprotnikovega nogometaša s čelom udaril v glavo in si prislužil rdeč karton.

Zadnjeuvrščeni Krčani so pod vodstvom novega trenerja, Hrvata Andreja Panadića, v derbiju začelja tekmo proti Triglavu začeli odlično, bili v prvem polčasu veliko boljši nasprotnik in prišli tudi do vodstva, a ga nato v drugem polčasu, ko je dvakrat zadel Luka Majcen, hitro zapravili.

Nepozaben trenutek iz finala svetovnega prvenstva 2006. Foto: Reuters Po vodstvu gostov je bilo na igrišču v Krškem precej živčno na obeh straneh, potem pa se je zgodil incident, ki spominja na nepozaben rdeč karton Zinedina Zidana iz finala svetovnega prvenstva leta 2006 v Nemčiji, ko je francoski zvezdnik izgubil živce in s čelom udaril Italijana Marca Materazzija, si prislužil rdeč karton in na neslaven način zaključil bogato nogometno pot.

Tokratni incident, ki se je zgodil na štadionu Matije Gubca v Krškem, seveda ne bo požel niti približno toliko pozornosti, kot ga je tisti zdajšnjega trenerja Real Madrida pred 13 leti, a spominja nanj. V 67. minuti je ob vodstvu gostov z 2:1 pred gol Krškega prišel napadalec Triglava Tom Žurga in se ob tem zabil v vratarja domačih Marka Zalokarja. Ta je izgubil živce in prišlo je do prerivanja, v katerem je 28-letni vratar Krčanov s čelom v glavo udaril nogometaša Triglava Gašperja Udoviča, ki je padel kot pokošen in glavnemu sodniku Mitji Žgancu ni ostalo drugega, kot da je vročekrvnega vratarja Krškega izključil in domači so se morali znajti brez njegove pomoči.

Do konca tekme so Krčani zadeli še enkrat in zmagali s 3:1, tako da je zdaj Triglav po četrti zmagi na peti spomladanski tekmi skočil na sedmo mesto, Krčani pa ostajajo prikovani na zadnje mesto. Za devetouvrščenim Rudarjem zaostajajo za devet točk, za Gorico pa še za eno več.

Kaj se je zgodilo v Krškem?