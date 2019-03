Nočna mora Krčanov v drugem polčasu

Triglav je na gostovanju v Krškem zabeležil četrto zmago v zadnjih petih krogih oziroma spomladanskem delu Prve lige Telekom Slovenije, Krško pa tudi po menjavi stratega - ekipo je sredi tedna prevzel Andrej Panadić - ostaja pri eni točki v spomladanskem delu ter prikovan na dno razpredelnice.

Krčani so bili v prvem polčasu boljši tekmec, drugi del pa je v celoti pripadel gostom. Domači so namero o prekinitvi negativnega niza prvič pokazali okoli desete minute, ko je najprej Marin Perić močno streljal z roba kazenskega prosta, a je bil vratar Jalen Arko na mesto, nato pa še po izvedbi kota, ko je poskusil Ante Vukušić, toda ne dovolj natančno.

Krško je tudi v nadaljevanju prvega polčasa narekoval ritem igre in bil nevarnejši. Pred zadetkom Marina Perića sta zbranost Jalena Arka preizkusila Marco Da Silva s prostega strela z roba kazenskega prosta ter Dalibor Volaš, ki pa je z glavo meril preko vrat.

Zasluženi zadetek je Krško dosegel po hitri akciji v 28. minuti. Ante Kordić je z dolgo žogo s sredine igrišča zaposlil Marina Perića, ki je bil hitrejši od obrambe Triglava in z natančnim strelom pod prečko matiral vratarja Arka.

Dejan Dončić je s Triglavom v petih tekmah drugega dela sezone zbral kar 12 točk. Foto: Vid Ponikvar

Drugi polčas je bil povsem druga zgodba. Triglav je iz slačilnice prišle kot prerojen in v dobrih desetih minutah naredil preobrat. Prvi strelec Kranjčanov in kapetan Luka Majcen je bil dvakrat na pravem mestu; najprej v 51. minuti, ko mu je domači vratar Marko Zalokar dal žogo "na pladenj" po strelu Davida Tijanića, drugič pa pet minut pozneje, ko je skoraj iz istega položaja žogo potisnil v mrežo po podaji Kristjana Arh-Česna. To je bil njegov jubilejni deseti zadetek v tej sezoni.

Dva hitra zadetka sta v ekipo Krškega vnesla nemir in nervozo, ki je vrhunec dosegla dvajset minut pred koncem, ko je moral vrata zaradi rdečega kartona zapustiti kapetan Marko Zalokar. Minuto pred tem so imeli domači izjemno priložnost za izenačenje - strel Maria Cetine z glavo je z golove črte odbil Aleš Mertelj, nato pa je Zalokar izgubil živce zaradi prekrška Toma Žurge in ga udaril s čelom v glavo.

Izguba igralca je bila za Krško prehud udarec, tako da so se gostje brez večjih težav ubranili napadov in v 89. dosegli še tretji zadetek. Po preigravanju in lepi podaji je prvi zadetek za Triglav dosegel Ivan Crnov.

Stadion Matije Gubca, sodniki: Žganec, Vojska, Švarc.



Strelci: 1:0 Perić (28.), 1:1 Majcen (49.). 1:2 Majcen (56.), 1:3 Crnov (89.).



Krško: Zalokar, Volarič, Cetina, Ilić, Vojković (od 81. Sokler), Jandrek (od 71. Frelih), Da Silva, Kordić, Perić, Vukušić (od 70. Frelih), Volaš.

Triglav: Arko, Rogelj, Kumer, Arh-Česen, Mlakar, Mertelj, Kryeziu, Tijanič (od 90. Svraka), Udovič (od 76. Crnov), Majcen, Žurga (od 84. Karamatić).



Rumeni kartoni: Da Silva, Vukušić, Cetina, Volarič; Žurga, Mertelj.

Rdeč karton: Zalokar (69.).

Konec! Zmage s 3:1 so se veselili gostje.



Gol Ivana Crnova:





GOOOL! V Krškem je vsega konec. V 89. minuti je za vodstvo gostov s 3:1 zadel hrvaški rezervist Ivan Crnov.



Izključitev Marka Zalokarja:



67. minuta: vroče je bilo pred vrati Krškega, kjer sta si v lase skočila napadalec Triglava Tom Žurga in vratar Krškega Marko Zalokar, ki je po tem izgubil živce. Ob prerivanju v kazenskem prostoru je z glavo udaril nogometaša Triglava Gašperja Udovića in si prislužil rdeč karton.



65. minuta: ni veliko manjkalo in Luka Majcen bi prišel do hat-tricka. Streljal je znotraj kazenskega prostora in le za las zgrešil cilj.



Drugi gol Luke Majcna:



GOOOL! V manj kot desetih minutah popoln preobrat v Krškem. V 56. minuti je za vodstvo Triglava zadel Luka Majcen, ki se je najbolje znašel pred domačim golom. To je že njegov deseti prvenstveni zadetek sezone.



Prvi gol Luke Majcna:





GOOOL! V 49. minuti izenačenje v Krškem. Z leve strani je streljal David Tijanić, vratar Krškega Marko Zalokar je žogo odbil, do nje pa je na golovi črti prišel kapetan Triglava Luka Majcen in jo zlahka spravil v mrežo.



Začetek drugega polčasa! Kaj nas čaka v drugih 45 in še nekaj minutah na štadionu Matije Gubca v Krškem?



Polčas! Prvih 45 minut v Krškem je za nami. Domači so imeli veliko več od igre in tudi več priložnosti, zato je njihovo vodstvo z 1:0 zasluženo. Kako bo v drugem delu igre?



41. minuta: zdaj so bili nevarni tudi gostje. Po prostem strelu Davida Tijanića je do strela z glavo v kazenskem prostoru prišel kapetan Luka Majcen, a ni bil dovolj natančen. Ostaja pri vodstvu Krškega z 1:0.



Gol Marina Perića:



GOOOL! No, pa se je premoč Krčanov le obrestovala. V 28. minuti je Krško v vodstvo popeljal Marin Perić.



27. minuta: Krčani še naprej napadajo in pretijo. Zdaj je do strela z glavo po kotu prišel Dalibor Volaš, a meril mimo gola.



Obramba Jalena Arka:





21. minuta: Krško je imelo na voljo prosti strel na robu kazenskega prostora. Ko je tako s Krčani, pa je vedno nevarno, saj imajo v svojih vrstah verjetno najboljšega izvajalca prostih streloc Marca da Silvo. Francoz je z odličnim strelom poizkusil tudi tokrat, a se je s spektakularno obrambo izkazal mladi, komaj 19-letni vratar Triglava Jalen Arko in žogo odbil v kot.



10. minuta: po kotu so bili Krčani spet nevarni. Pred vrati je do strela prišel Ante Vukušić, a se ni znašel najbolje in priložnost je splavala po vodi.



9. minuta: prva priložnost na tekmi, nevarni so bili Krčani. Streljal je Marin Perić, a se je z izjemno obrambo izkazal vratar Triglava.



Tekma se je začela! Kdo bo boljši? V tej sezoni sta se Krško in Triglav pomerila že dvakrat. V Kranju so domači zmagali s 4:3, v Krškem pa je bilo 1:1.

Tole sta postavi obeh ekip:

Čaka nas obračun moštev z začelja. Krčani z novim trenerjem Andrejem Panadićem skušajo do prepotrebnih točk, ki jih potrebujejo v lovu na obstanek. Trenutno so prikovani na zadnje mesto in imajo za devetim mestom s tekmo manj že devet točk zaostanka. Triglav, ki je v prvih treh spomladanskih krogih trikrat zmagal, nato pa v prejšnjem krogu z 0:4 izgubil v Celju, je osmi, a ima isto število točk kot Rudar na devetem mestu.