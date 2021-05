Slovenska elita, pozor, Radomljam je uspelo!

Radomlje so si zagotovile drugoligaški naslov. V naslednji sezoni bodo igrale z Olimpijo, Mariborom, Muro in ostalimi najboljšimi slovenski klubi.

Radomlje so si zagotovile drugoligaški naslov. V naslednji sezoni bodo igrale z Olimpijo, Mariborom, Muro in ostalimi najboljšimi slovenski klubi. Foto: Grega Valančič/Sportida

Nogometaši Radomelj so izkoristili drugo zaključno žogico in si z zmago z 2:0 nad Brežicami zagotovili drugoligaški naslov in napredovanje v prvo ligo. V boju za drugo mesto, ki pelje v dodatne kvalifikacije, najbolje kaže novomeški Krki. Dolenjci so v napetem srečanju s 4:3 v gosteh prekrižali načrte Dobu, Nafta pa se je z zmago v Kranju povzpela na tretje mesto.

V Radomljah bodo 15. maj 2021 pomnili po velikem slavju. Rumeno-črni bodo še tretjič v svoji zgodovini zaigrali v prvi ligi. Ko jim je to uspelo prvič in drugič, so se vselej ekspresno vrnili v drugo ligo. Kako bo v sezoni 2021/22? To bo dodaten izziv za izbrance Roka Hanžiča.

V boju za mikavno drugo mesto, ki ponuja podaljšanje sezone v obliki dodatnih kvalifikacij za popolnitev 1. SNL in dveh dvobojev z devetouvrščenim prvoligašem (v tem trenutku so to Celjani), kaže najboljše Krki, ki je bila v gosteh s 4:3 boljša od Doba. Nafta, se je z zmago na Gorenjskem povzdignila na tretje mesto, a za Krko pred zadnjima dvema krogoma zaostaja za štiri točke.

Lendavčani so prišli do treh točk v Kranju z zadetkom v 90. minuti. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Druga liga, 5. krog (skupina za prvaka): Sobota, 15. maj:

Triglav : Nafta 0:1 (0:0)

Oštrek 90./11-m



Radomlje : Brežice 2:0 (2:0)

Cerar 21., Pišek 23./11-m



Dob : Krka 3:4 (0:3)

Repas 47.; Gregorin 79., 93.; Parris 16., Doumbia 21., 28., Huč 51./11-m



Rudar : Bilje 2:1 (1:1)

Vošnjak 5., Panadić 64.; Šturm 21.; R.K.: Barić 81./Rudar Lestvica:

1. Kalcer Radomlje* 20 tekem – 50 točk

2. Krka 20 – 42

3. Nafta 1903 20 – 38

4. Brežice Terme Čatež 20 – 38

5. Roltek Dob 20 – 36

6. Vitanest Bilje 20 – 31

7. Triglav Kranj 20 – 28

8. Rudar Velenje 20 – 25



* že prvak druge lige, zagotovil si je napredovanje v 1. SNL

Druga liga, 5. krog (skupina za obstanek): Sobota, 15. maj:

Primorje : Drava 0:0



Krško : Jadran Dekani 1:1 (1:0)

Ribič 11.; Pušaver 47.



Fužinar : Beltinci 1:1 (0:0)

Horvat 46.; Sočič 84./11-m



17.00 Šmartno – Brda Lestvica:

1. Jadran Dekani 20 – 24

2. Krško 20 – 23

3. Fužinar Vzajemci 20 – 22

4. Beltinci Klima Tratnjek 20 – 22

5. Drava Ptuj* 20 – 18

6. Primorje eMundia 20 – 17

7. Brda 19 – 13

8. Šmartno 1928 19 – 13 *Dravi so odvzeli tri točke zaradi neporavnanih obveznosti.