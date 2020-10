Dare Vršič pokopal prvake

Tekmeca sta se v prvi ligi nazadnje merila v sezoni 2016/17. Statistika zadnjih bojev ni bila posebej na strani Kopra, ki je dobil le eno tekmo od zadnjih 12 medsebojnih s Celjem. Toda tokrat so izbranci Mirana Srebrniča po zaslugi Dareta Vršiča že v prvem polčasu prišli do zajetne prednosti proti branilcu naslova prvaka, ki je že tri zaporedne tekme brez zmage in je le na osmem mestu. Koper je na drugi strani niz neporaženosti podaljšal na štiri tekme in se je še bolj približal vodilnim ekipam.

Čeprav so Celjani celo nekoliko odločneje začeli tekmo, so domači povedli v 22. minuti. Maks Barišić je streljal z roba kazenskega prostora, Matjaž Rozman je žogo odbil, a le na nogo Dareta Vršiča, ki je iz bližine zadel za 1:0.

V 26. minuti je imel Barišić novo veliko priložnost, takrat je streljal iz bližine z leve strani, Rozman pa se je izkazal. V polčasu brez obilice priložnosti pa so Koprčani v 42. minuti izpeljali protinapad, tega je najprej zaključil Nardin Mulahusejnović, Rozman je spet žogo odbil, znova pa je bil na pravem mestu Vršič in še drugič na tekmi zadel.

Tik pred tem so sicer Celjani zahtevali najstrožjo kazen zaradi domnevnega igranja z roko enega koprskih nogometašev, a sodniki niso dosodili ničesar.

Kmalu po začetku drugega dela je Žan Benedičič poskusil s 30 metrov, vendar je Ivan Vargić žogo brez posebnih težav odbil v kot. V 53. je Mulahusejnović z glavo poskusil pri Kopru, toda prešibko.

V 54. minuti je na drugi strani Luka Kerin zadel le zunanji mreže, sicer pa Celjanom nikakor ni uspelo pripraviti posebej nevarne akcije. V 68. je sicer od daleč poskusil Adva Kadušić, a je bil tudi on nenatančen.

Zato pa je bil natančen Nikola Krajinović v 84. minuti, ko je po lepi Vršičevi podaji stekel v kazenski prostor gostov in nato žogo med nogama Matjaža Rozmana poslal v mrežo za 3:0.

Koprčani bodo v 10. krogu v torek gostili sežanski Tabor, Celje pa bo dan prej gostovalo v Murski Soboti.

Koper : Celje 3:0 (2:0)

Stadion Bonifika, brez gledalcev, sodniki: Glažar, Šprah, Burjan.



Strelca: 1:0 Vršič (22.), 2:0 Vršič (42.), 3:0 Krajinović (84.).



Koper: Vargić, Jozinović, Rajčević, Žužek, Palčič (od 90. Badžim), Dodlek, Jelić Balta, Pejić (od 74. Stevanović), Vršič (od 88. Čirjak), Barišić (od 73. Krajinović), Mulahusejnović (od 73. Vekić).

Celje: Rozman, Brecl, Ćalušić, Stojinović, Kadušić, Benedičič (od 61. Zaletel), Vrbanec, Kerin (od 60. Bezjak), Novak (od 60. Pungaršek), Kuzmanović (od 78. Koritnik), Dangubić.



Rumena kartona: Vekić, Krajinović.

Potek tekme v živo:

KONEC TEKME! Celjani so spet izgubili in so očitno v krizi. Koper je prišel do pomembne zmage. Povsem zasluženo.



VIDEO: gol Nikole Krajinovića:





GOOOOL!!! Zdaj pa je v Kopru res konec, potem ko je v 84. minuti za vodstvo domačih s 3:0 zadel mladi Hrvat Nikola Krajinović, ki je izkoristil lepo podajo Dareta Vršiča.



80. minuta: samo še 10 minut je do konca tekme, Koper pa je še naprej na dobri poti, da pride do nove zmage.



60. minuta: za nami je uvodni del prvega polčasa, rezultat še vedno 2:0.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! Prvaki v drugi del igre vstopajo z dvema goloma zaostanka. Lahko pridejo do preobrata?



VIDEO: drugi gol Dareta Vršiča:





GOOOL!!! Koper je v 42. minuti povišal vodstvo, strele pa spet Dare Vršič, tudi tokrat na podoben način. Žogo je po odbitem strelu Nardina Mulahusejnovića spravil v nebranjeno mrežo.



VIDEO: gol Dareta Vršiča:





GOOOOL! Koper vodi, v polno pa je v 22. minuti zadel izkušeni Dare Vršič, ki je žogo v mrežo spravil po odbitem strelu Maksa Barišića.



ZAČETEK TEKME! Obračun na Bonifiki se je začel.



Pred tekmo:

Tudi druga današnja tekma bo na Primorskem. Na Obalo prihaja državni prvak Celje. Dvoboj na Bonifiki, ki bo tako kot vsi v tem krogu, potekal pred praznimi tribunami, je velik izziv za gostitelje.



Obračun ''prvakov'', najboljših v prvi in drugi ligi v sezoni 2019/20, ponuja priložnost Kopru, da po Mariboru (1:1 v Ljudskem vrtu) in Aluminiju (3:2 v pokalu) pokvari načrte še tretjemu štajerskemu prvoligašu ter se na lestvici prebije na zgornjo polovico razpredelnice, kjer diši po Evropi. Koprčani imajo v svojih vrstah najboljšega strelca (Nardin Mulahusejnović – pet zadetkov) in asistenta prvenstva (Dare Vršič – štiri podaje), tako da bi lahko celjsko obrambo čakalo ogromno dela.



Pri gostih bo pot do prvega zadetka po osmih letih v dresu NK Celje lovil Roman Bezjak, ki ima na Bonifiko prijetne spomine, saj je v Kopru pred dobrimi štirimi leti dosegel prvi zadetek za člansko reprezentanco. Velik motiv bo imel tudi Matic Vrbanec, nekdanji kapetan Aluminija, ki danes praznuje 24. rojstni dan. Za Kidričane je v prvi ligi dosegel 13 zadetkov, pri Celjanih še čaka na strelski prvenec.