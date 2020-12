Camoranesi spoštuje Muro, ampak pristavlja: Največ je odvisno od nas

"Kot ekipa smo v zadnjem obdobju zelo napredovali, a še imamo možnosti za nadgradnjo. Pomembno je, da imajo igralci v mislih, da je najpomembnejši kolektiv in ne posameznik. V tem je naša največja moč. Kdor igra, je vesel. Kdor je manj na igrišču, pa trdo dela, da je pripravljen, ko pride priložnost zanj," je pred tekmo z Muro povedal Mauro Camoranesi, ki je z Mariborom na vrhu že vse od 11. prvenstvenega kroga, v zadnjih osmih tekmah pa je zbral sedem zmag. Vmes je izgubil samo na derbiju v Stožicah.

Pred tem je nazadnje prav proti nasprotniku, ki v Ljudski vrt prihaja zdaj, Muri. Konec oktobra je bilo v 9. prvenstvenem krogu v Fazaneriji 2:0 za Prekmurce, ki tudi v Maribor prihajajo zelo motivirani. In z legendo Maribora na čelu. "Ne smemo zastati in misliti, da je to to. Moramo nadaljevati, iti naprej. Veseli me, da smo pokazali dobro formo," je pred odhodom v "svoj" Ljudski vrt, v katerem je navduševal najprej kot nogometaš in potem še trener, povedal Ante Šimundža, ki po novem navdušuje v Murski Soboti.

Maribor ima po 17 odigranih tekmah sicer 34 točk in je na vrhu. Mura je tretja s štirimi točkami manj. Vmes je Olimpija, ki jih ima 32, ampak tudi tekmo več.